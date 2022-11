Spatenstich für die Nahwärme in Hohenstadt

In Hohenstadt haben die Bauarbeiten zum Wärmenetz begonnen. Damit kann in der Gemeinde voraussichtlich ab Winter kommenden Jahres unabhängig, günstig und nachhaltig zugleich geheizt werden. Weitere Anschlussnehmer können noch aufgenommen werden.

Nahwärmenetz in Hohenstadt

Mit einem symbolischen Spatenstich beginnen in Hohenstadt die Bauarbeiten zur Errichtung eines Nahwärmenetzes im Ort. Ab Winter kommenden Jahres sollen erste Privathaushalte und gemeindeeigene Gebäude mit regenerativer Wärme versorgt werden. Dafür wird die Abwärme der lokalen Biogasanlage genutzt, die als Nebenprodukt der Stromgewinnung entsteht. Mit dem eigenen Wärmenetz macht sich Hohenstadt künftig unabhängig vom globalen Energiemarkt und von umweltschädlichen, fossilen Brennstoffen.

Bürgermeister Günter Riebort sagt beim symbolischen Spatenstich am 4. November auf dem Gelände der Biogasanlage Buck: „Die nun beginnenden Bauarbeiten machen die Versorgung von Hohenstadt und seinen Bürgerinnen und Bürgern unabhängiger und umweltfreundlicher. Wir sind froh, vor zwei Jahren die Gespräche mit GP JOULE aufgenommen zu haben, so dass wir nun starten können. Es gibt keine Zeit zu verlieren.“ Nicolas Frisch, Projektleiter von GP JOULE, sagt: „Die Unterstützung von Seiten der Gemeinde ist wirklich toll. Auch wir freuen uns, dass wir jetzt mit den Arbeiten beginnen können.“

Mehrere Gemeindegebäude werden beheizt

Die Wärme wird von der Biogasanlage Buck geliefert. Die Bauarbeiten beginnen mit der Zuleitung zur zukünftigen Heizzentrale, welche an dem Parkplatzgelände am östlichen Ortsrand entstehen soll. Danach folgen die Leitungen zunächst in der Merklinger Straße und Hauptstraße, dann in der Gartenstraße, Im Grund und Friedhofstraße. Danach folgen Kirchgasse und Schulstraße. 69 Anschlüsse sind laut GP JOULE bisher unter Vertrag. Weitere Interessierte können aber noch in die Planung mit einbezogen werden, so Projektleiter Frisch.

Die Gemeinde unterstützt das Wärmenetz nicht nur auf kommunaler Ebene, sie ist auch selbst Abnehmer. Angeschlossen werden mehrere Gemeindegebäude, darunter das Rathaus, der Kindergarten sowie das Feuerwehr- und Dorfhaus. Zusammen benötigen sie eine Wärmemenge von durchschnittlich 220 Megawattstunden jährlich, die bald klimafreundlich und lokal erzeugt wird. Das spart gegenüber einer herkömmlichen Wärmeversorgung angesichts steigender Preise nicht nur Geld, sondern über 75 000 Kilogramm an klimaschädlichem Kohlendioxid – jedes Jahr.

Für GP JOULE geht der Klimaschutz mit den Vorteilen für die Gemeinde Hand in Hand. „Das Nutzen vorhandener, erneuerbarer Wärmequellen ist ein wichtiger Faktor auf dem Weg in eine sichere Zukunft“, sagt Felix Schwahn, Leiter der Wärmeabteilung von GP JOULE, „zum einen für die planerische Sicherheit, zum anderen für den Erhalt von Natur und Umwelt für nachfolgende Generationen. Hohenstadt geht den richtigen Weg zur richtigen Zeit.“

Regenarative und preiswerte Wärmeversorgung

Die Renergiewerke Hohenstadt wurden mit dem Ziel gegründet, den Ort mit regenerativer und preiswerter Wärme aus der Region zu versorgen. GP JOULE ist ein System-Anbieter für integrierte Energielösungen aus Sonne, Wind und Biomasse sowie ein Partner auf Versorgungsebene für Strom, Wärme, Wasserstoff sowie Elektromobilität. Die Gemeinde Hohenstadt unterstützt den Bau des lokalen Wärmenetzes. Geplant war und ist, nicht nur die Gebäude der Gemeinde zu versorgen. Ebenso können sich alle Bürgerinnen und Bürger an das Nahwärmnetz anschließen lassen. Für das Wärmenetz der Renergiewerke Hohenstadt wird die Abwärme der lokalen Biogasanlage Buck Bioenergie genutzt. Somit bleibt die Wertschöpfung vor Ort.