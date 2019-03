Sonne von Hohenstadt wird zum Kinosaal

Einen schönen närrischen Nachmittag haben die Senioren aus Hohenstadt am Glombiga Doschdeg in der Sonne erleben dürfen. Die Pfingstlümmel luden einmal mehr zu den unterhaltsamen Stunden mit buntem Programm ein, bei dem Petra Riebort aus Heroldstatt unermüdlich auf dem Akkordeon zur guten Unterhaltung musizierte und Stimmung in das Gasthaus brachte. Unter den Gästen des närrischen Seniorennachmittags war auch Bürgermeister Günter Riebort zu finden, ist doch dieser bis Aschermittwoch im Zwangsurlaub. Denn am Vormittag zum Glombiga Doschdeg hatte ihn eine Truppe von Pfingstlümmeln um Oberlümmel Armin Ramminger des Amtes enthoben und ihm die Schlüsselgewalt über das Rathaus entzogen. Der Übermacht hatte er sich ergeben.

Mit einem fröhlichen Einzug von Mitgliedern der Fasnetsabteilung im Hohenstadter Sportverein in ihrem grünen Häs und schönen Masken begann der Seniorennachmittag in der voll besetzten Sonne. Durch das Programm führe „Joschi“ Josef Folk als lustiger Clown in buntem Outfit, der kurzfristig für den erkranken Walter Schwaiger einspringen musste. Seit vielen Jahren organisiert und moderiert Schwaiger die Seniorenfasnet, was am Donnerstag nun nicht sein sollte. Joschi Folk machte seine Sache sehr gut, er begleitete gerne das Narrenvolk durch den Nachmittag.

Bänker tauche auf

Da tauchten in einem Sketsch zunächst zwei Bänker aus aktuellem Anlass auf, die nach der Schließung der örtlichen Bank ein neues privates Kreditinstitut in Hohenstadt eröffnen wollten. Nicole Czeschner und Heike Schenkel präsentierten die neue Bankeröffnung und sprachen von einer Ersatzbank. Auf einer anderen Bank, auf einer Parkbank, nahmen dann Tina Maahs und Karin Bidmon Platz, die sich über Demenz und andere sich im Alter anbahnende Krankheiten unterhielten und am Ende Eis statt Leberkäs serviert bekamen.

Lustig und originell war der Beitrag von sechs Pfingstlümmeln beim Kinobesuch, der von ihren Grimassen lebte. Bei dem Sketch ohne Worte halten sich die sechs in einer Reihe sitzenden Kinobesucher aus unterschiedlichen Gründen auf Trab: Das verliebte Pärchen sitzt zu weit auseinander, ein Gast nähert sich einer Damen zu sehr, ein weiterer schmatzt zu laut Popcorn und ein anderer sitzt einfach zu unruhig auf seinem Kinosessel. Wirbel ist vorprogrammiert, vom Film bekommen diese Gäste nicht viel mit.

Erlebnisse beim Zoll

Mit weiteren lustigen Einlagen bereicherten die Hausfrauen aus Hohenstadt das Unterhaltungsprogramm, so mit „Schwarzer Sack mit Schleifen“ und dem Sketch „Am Zoll“, bei dem die Zollbeamten feststellten, dass eine Dame von der Alb mit gerade mal zwölf Unterhosen einen einjährigen Urlaub antrat, für jeden Monat eine. Lustig war auch der Beitrag „Leintuch mit zwei Jungs.“

Die jungen Pfingstlümmel unterhielten die Gäste noch mit dem Bewegungsspiel „Kollisionskommando“, bei dem es hieß: „Wenn ich nicht auf der Fasnet wär, wäre ich ein...“ Von Schwarz-Weiß-Farben lebte der „Strumpfhosentanz“, wofür die Tänzer viel Beifall erhielten und noch eine Zugabe drauflegten durften. Von den jungen Pfingstlümmeln wirkten mit Felix Enderle, Felix Schweizer, Tobias Schweizer, Sebastian Götz, Oliver Rammigner und Iris Ramminger. Von den „fidelen Hausfrauen“ aus Hohenstadt machten im Programm mit Dorothea Götz, Tina Maahs, Erika Beckert, Bettina Post und Karin Bodim.

Maus schaut vorbei

Zwischen den Programmnummern tauchte immer wieder die Maus von der „Sendung mit der Maus“ in Person von Saskia Schmid zur passenden Musik auf und leitete zusammen mit Moderator Joschi Folk von Showeinlage zu Showeinlage. Zwischendurch gab es Schunkelrunden, es wurde geklatscht und gesungen. An Stimmungsliedern fehlte es nicht, da hatte Petra Riebort ein umfangreiches Repertoire auf Lager.