Solo-Theater in Westerheim

Das Leben und Wirken von Pater Richard Henkes beherrscht das Drama „Abgerungen“, ein Ein-Personen-Theaterstück von Boris Weber. Aufgeführt wird es von dem Koblenzer Schauspieler Bruno Lehan am Freitag, 18. November, um 19 Uhr in der Christkönigskirche in Westerheim.

Richard Henkes hat in der Zeit des Nationalsozialismus klar Flagge gezeigt und sich immer wieder für Wahrheit und Menschenwürde, für Versöhnung und Mitmenschlichkeit eingesetzt. Als er ins KZ Dachau kam, engagierte er sich auch dort für die Anderen. Als bei einer Typhusepidemie vier Baracken unter Quarantäne gestellt wurden, ließ er sich mit den Kranken einschließen, pflegte etwa neun Wochen lang seine hilfsbedürftigen Mithäftlinge, bis er sich selbst infizierte und am 22. Februar 1945 starb.

Laut Ankündigung forderte die Auseinandersetzung mit dem Wirken und den Haltungen des Pallottinerpaters den Autor Boris Weber heraus, selbst über sein Leben neu nachzudenken und das eigene Ringen und Fragen auch an die Zuschauer weiterzugeben.