So wird eine restaurierte Orgel wieder zusammengebaut

Contra C und Contra D sind bereits eingebaut, rund weitere 700 Pfeifen werden folgen. Sie sind die beiden größten Pfeifen mit den beiden tiefsten Tönen, die die historische Schäferorgel von St. Stephanus zu bieten hat. In dieser Woche waren Orgelbaumeister Thomas Schmitt und seine Kollegen Hermann Büchsel, Jochen Brosch und Johannes Baas von der Orgelbaufirma Vleugels aus Hardheim im Odenwald in der Stephanuskirche von Westerheim zugange, um die aus dem Jahre 1828 stammende Orgel dort wieder aufzustellen, wo sie hingehört: auf die zweite Empore. Ihre Aufgabe in dieser Woche bestand darin, das Gehäuse aufzubauen, die funktionierende Mechanik zu installieren und für eine sichere Windversorgung mit Hilfe eines Blasebalgs im Dachgeschoss zu sorgen.

„Unsere Aufgabe in dieser Woche war, die Orgel mechanisch spielfähig zu machen und für die ausreichende Windzufuhr zu sorgen“, erklärt Orgelbaumeister Thomas Schmitt. In zig Einzelteile zerlegt war die Schäferorgel am Montag von der Orgelbau-Werkstatt von Orgelbaumeister Hans-Georg Vleugels vom Odenwald zurück gebracht worden, wo sie im Sommer über Wochen hinweg gesäubert und völlig restauriert worden war. Risse, Löcher und Beschädigungen, zum Teil durch Nägel, Insekten und Schädlinge und die Lagerung hervorgerufen, haben die Restauratoren dort beseitigen können.

Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder

„Die Arbeiten in der Werkstatt waren nicht einfach, da doch etliche Teile der Kirchenorgel fehlten und diese unsortiert vorlagen“, erläutert Schmitt und spricht von einer „kniffligen Sache“ und einer Art „Puzzlespiel“. Er zeigt auf weißes Holz am Gehäuse und im Innenleben der Orgel, auf Teile, die zu ersetzen und originalgetreu nachzubauen waren. Die Orgel steht nun auf der zweiten Empore, doch bis sie in herrlichem Glanz wieder strahlen und erklingen wird, vergehen noch Wochen: Jetzt ist Restaurator Hermann Petersohn aus Göppingen gefordert, der das Orgelgehäuse der von Sachverständigen als „historisch sehr wertvoll“ eingeschätzten Kirchenorgel bemalen und auch die Holzverzierungen vergolden wird. Wichtig ist vor allem die Frontseite der Orgel, Prospekt genannt, schön zu gestalten.

Dann rückt der Intonateur der Orgelmaufaktur Vleugels an, der die rund 700 Pfeifen anbringt und diese stimmen wird. „Da geht es mehr als um ein Stimmen. Jede Pfeife muss dem Kirchenraum angepasst werden. Da ist viel klangliche Arbeit zu leisten“, erläutert Orgelexperte Schmitt. Das Pfeifenwerk der Orgel besteht aus mehreren Pfeifenreihen, in denen jeweils Orgelpfeifen gleicher Bauart und Klangfarbe stehen. Eine oder bisweilen auch mehrere Pfeifenreihen werden zu einem Register zusammengefasst. Aufgabe des Orgelspielers sei es, die gewünschten Registerzüge über sogenannte Knäufe, die herauszuziehen sind, zu wählen, erklärt Thomas Schmitt: „Über die Reigsterknöpfe wird die Klangfarbe gewählt.“

Beeindruckende Traktur

Kernstück im Innern der Orgel ist die sogenannte Traktur mit dem Wellbrett, das die vier Orgelbauer aus Hardheim mit viel Geduld einbauten. Das Brett verteilt mechanisch die Töne von der Tastatur und den Fußpedalen zu den Pfeifen. Die Traktur besteht aus einem System von Latten und vielen kleinen Leisten. „Die Übertragung von den Tasten der Manuale und des Pedals zu den Ventilen der einzelnen Orgelpfeifen beziehungsweise Register geschieht durch die Traktur“, legt Schmitt dar. Die Druckbewegung der Taste werde in eine Schiebebewegung umgesetzt, die ein Ventil zum Windkanal öffnet, so dass Luft in die Pfeife strömen kann und diese zum Schwingen und Klingen bringt. Bei manchen Kirchenorgeln seien sehr lange und komplizierte Trakturwege zu den Pfeifen zu überwinden, ergänzt er.

Eingebaut ist auch schon die Windlade, auf der die Pfeifen stehen. In ihr vollziehen sich die Schaltvorgänge, um die vom Organisten gewünschten Pfeifen erklingen zu lassen. Vom Spieltisch aus wird das Niederdrücken der Tasten über die Traktur an die den einzelnen Tasten zugeordneten Tonventile der Windlade übertragen, informierten die Orgelbauer aus Hardheim. Aus Eichenholz, Weißbuche und Fichtenholz – vor allem bei den vielen Leisten – bestehen die Teile der Orgel in St. Stephanus. Gesichert sei auch die Luftzufuhr über einen Blasebalg unter dem Kirchendach, der jetzt elektrisch funktioniert. In Westerheim handelt es sich um einen sogenannten Schwimmerbalg. „Von diesem Balg aus wird der Wind durch einen hölzernen Windkanal weiter in den Windladen geleitet“, so der Orgelbauer aus dem Odenwald.

Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder

Dem Intonateur sei es vorbehalten, die rund 700 Pfeifen nach und nach auf einem sogenannten Fuß zu installieren. Die Schäferorgel mit zwölf Registern verfügt über rund 150 Holzpfeifen und und 550 Metallpfeifen mit einer Legierung aus Zinn und Blei. Die größte Pfeife, das schon eingebaute Contra C, ist 2,5 Meter lang, die kleinste gerade mal zwölf Millimeter bei einem Durchmesser von fünf Millimeter. Wohl Anfang November rückt der Orgelstimmer an, um der Orgel von St. Stephanus den guten und künftigen Klang zu verleihen.

Erstmals in voller Klangfülle wird das historische Kircheninstrument am vierten Adventssonntag, 23. Dezember, zu hören sein, wenn der Förderverein St. Stephanus zu einem Orgelkonzert einlädt.

Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder Eingebaut: Kirchenorgel in St. Stephanus steht wieder 1 von 1

Mehr entdecken: Westerheimer Orgel kehrt zurück an ihren Platz

Mehr entdecken: Er hat die Geschichte Westerheims malerisch begleitet

Mehr entdecken: Orgel soll zu Weihnachten erklingen

Mehr entdecken: 100 Spender sollen jeweils 100 Euro geben