So profitiert die Region von LEADER-Geld

Der Beirat von LEADER Mittlere Alb hat zahlreiche Projekte zur Förderung ausgewählt. Für diese stehen über 575.000 Euro Fördermittel bereit. LEADER ist Maßnahmenprogramm der Europäischen Union, mit dem modellhaft innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden. In Westerheim werden gleich zwei Projekte gefördert, ein anderes treibt eine Schreinerei in Römerstein voran.

Am 21. Februar hat der Beirat der LEADER-Aktionsgruppe Mittlere Alb neue Projekte zur Förderung ausgewählt. Zur Auswahl standen insgesamt 27 Projektanträge, die bis zum 24. Januar eingereicht worden waren. Der Beirat befand alle Projekte als förderwürdig, jedoch war das verfügbare Budget ein limitierender Faktor. Vier LEADER-Projekte (241.152 Euro EU-Mittel und 160.768 Euro Landesmittel), ein LEADER-Kulturprojekt (9900 Euro Landesmittel) sowie 18 Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets (163.811 Euro) konnten zur Förderung ausgewählt werden. Alles in allem fließen dank LEADER über 575.000 Euro Fördermittel in die Region.

Folgende LEADER-Projekte werden auf der Alb gefördert:

Umbau eines Verkaufsraums zur Metzgereifiliale

Zum Familienbetrieb Metzgerei Rieck gehören mehrere Filialen in der Region, eine davon befindet sich in Westerheim. Allerdings ist die räumliche Situation der dortigen Filiale insbesondere im Bereich Anlieferung, Hygiene und Arbeitsbedingungen nicht mehr tragbar. Mit den Fördermitteln wird der Umbau einer ehemaligen Verkaufs- und Büroeinheit in einen Verkaufsladen unterstützt. Das Projekt bringt Vorteile: Die Nahversorgung in Westerheim und Umgebung wird gesichert, ein leichteres und effizienteres Arbeiten ermöglicht, ein barrierefreier Eingang geschaffen, Leerstand verhindert, die bisherige Produktpalette erweitert und die regionale Wirtschaft gefördert.

Neueröffnung Gestütsgasthof Offenhausen

Koch und IHK-Küchenmeister Marc Winter wird den Gestütsgasthof in Offenhausen bei Münsingen, der zehn Jahre lang nicht mehr betrieben wurde, pachten und neu eröffnen. Geplant ist eine junge schwäbische Küche in moderner Anrichteweise mit regional bezogenen Produkten. LEADER fördert das Inventar in den Bereichen Küche, Gastraum, Kühlung und Technik. Mit dem Projekt wird die Existenzgründung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen unterstützt. Durch die Wiederbelebung des Gasthofs wird das historische Gebäude vor dem Leerstand bewahrt sowie die Ortsmitte in Offenhausen attraktiver gestaltet und eine Begegnungsmöglichkeit für die Bürger vor Ort sowie für Gäste von außerhalb geschaffen.

Schreinerei Rieck – Aus Alt mach Zukunft

Die Schreinerei Rieck in Römerstein gibt es seit 1992. Aufgrund einer sehr guten Auftragslage wurde der Betrieb seither mehrmals erweitert und etliche Arbeitsplätze geschaffen. Im Rahmen einer zukunftsfähigen Erweiterung wird nun eine Produktions- und Lagerhalle gebaut und gefördert. Ziel ist, den Betrieb weiterzuentwickeln, das Angebot auszubauen und attraktiv für Fachpersonal zu bleiben. Teil des neuen Angebots ist die Reparatur und Restauration von alten Möbeln – damit wird auf den aktuell hohen Ressourcenverbrauch reagiert und ein nachhaltiger Beitrag geleistet. Mit der Maßnahme entstehen neue Arbeitsplätze, ein Traditions-Handwerksbetrieb wird erhalten und die regionale Produktvielfalt erweitert.

Wasserspielplatz auf dem Campingplatz

Der Campingplatz „Alb Camping Westerheim“ ist sehr beliebt bei Einheimischen sowie Gästen von außerhalb. Zur Steigerung der Attraktivität wird mithilfe von LEADER im Bereich des Schwimmbades ein Wasserspielplatz für Kinder und Familien errichtet – ein Platz, auf dem sich die Kinder stundenlang selbstständig beschäftigen können (wir berichteten). Von der Weiterentwicklung des Campingplatzes und einer damit einhergehenden Steigerung der dortigen Übernachtungszahlen profitieren auch umliegende Betriebe wie Apotheke, Tankstelle, Bäcker, Metzger sowie Anbieter regionaler Ausflugsziele wie die Schertelshöhle. Mit dem Projekt wird der Campingplatz gestärkt und weiter ausgebaut.

Kunstmesse „KunstBetrieb 2022“

Der Verein Produzentengalerie Pupille wird im Herbst 2022 über vier Tage eine Kunstmesse Tage im Albgut in Münsingen veranstalten und zwölf regional tätige Kunsttreibende präsentieren. Dazu sollen an jedem Messetag eine oder mehrere Aktionen wie Kunstvorführungen, Diskussionen oder musikalische Beiträge stattfinden. Das dient der Bekanntmachung der Kunstschaffenden und bietet ihnen eine Ausstellungs- und Vermarktungsmöglichkeit. Über LEADER gefördert werden unter anderem Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit sowie Miet- und Honorarkosten. Das Projekt bereichert das kulturelle Angebot in der Region und bei erfolgreicher Umsetzung soll die Kunstmesse in den kommenden Jahren fortgeführt werden.

Diese Kleinprojekte sind am Start

Seit 2020 fördert die LEADER-Aktionsgruppe Mittlere Alb Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets bis maximal 20.000 Euro Projektgesamtkosten. Im ersten Förderaufruf 2022 wurden für die Auswahl von Projekten 175.000 Euro ausgelobt. Entsprechend des Budgets wurden 18 Kleinprojekte zur Förderung ausgewählt. Gefördert werden beispielsweise Vorhaben zur Stärkung der Vereinsarbeit, im Bereich von Jugend-, Freizeit- und Kulturaktivitäten, im Bereich der Dorfentwicklung und Grundversorgung sowie zur Unterstützung einer nachhaltigen und umweltschonenden Regionalentwicklung. Insbesondere die Nachhaltigkeit spielt dieses Jahr eine große Rolle. Beispielhaft hierfür stehen folgende Projekte:

Der Verein RegiNa (RegionalNachhaltig) treibt nachhaltiges Handeln im Sinne der Agenda 2030 mit den 17 Globalen Nachhaltigkeitszielen voran. Zur Information, Vernetzung, Beteiligung und Motivation regionaler Akteure wird eine MitMach-Werkstatt im Sommer 2022 veranstaltet und gefördert.

Eine Privatperson wird in ihrer freiberuflichen Tätigkeit unterstützt, Zero Waste-Angebote aus alten Stoffen herzustellen. Alte Leintücher, Handtücher oder Kleider werden beispielsweise zu Geschirrtüchern, Kulturbeuteln oder Kissen umfunktioniert. Damit wird ein Beitrag geleistet, möglichst wenig Abfall zu produzieren und Rohstoffe nicht zu vergeuden.

Gefördert wird das Modellvorhaben Tiny House-Wohnprojekt in Hülben von einer Privatperson. Es unterstützt die Ziele, die Ortsentwicklung zu fördern, die Schaffung von zukunftsfähigen Wohnformen sowie bezahlbarem Wohnraum zu unterstützen und Hülben attraktiver zu gestalten. Bei Erfolg des pilothaften Projekts dient das der Motivation von Nachahmern.

Im Hülbener Dorfladen wird eine neue Abteilung gefördert – der „Verkaufsbereich Verpackungslos“, mit dem ein kleiner Beitrag zum Umwelt-/Klimaschutz geleistet wird. Dafür wird ein Regal mit zehn Lebensmittelspendern angeschafft. Die Spender eignen sich für unverderbliche, trockene Lebensmittel wie Kaffee, Linsen oder Nudeln.