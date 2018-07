Skicrosser Daniel Bohnacker trainiert erstmals wieder auf Schnee

Der Westerheimer Skicrosser Daniel Bohnacker hat am Montag erstmals nach seiner Kreuzband-Operation im rechten Knie Anfang Februar wieder auf Schnee gestanden und bereits erste Übungseinheiten erfolgreich absolviert. In der Skihalle in Neuss (Nordrhein-Westfalen) standen erste spezifische Belastungsproben auf dem Programm. Ohne Probleme, so das Fazit des 28-Jährigen, der auch insgesamt mit seinem Gesamtgenesungsverlauf zufrieden ist: „Der Heilungsprozess läuft derzeit nach Plan“, sagt der 28-Jährige nach seiner ersten Einheit.

Olympia – ja oder nein? Für den Westerheimer Skicrosser Daniel Bohnacker geht es am (leider schon heutigen) Freitagabend ab 19.30 Uhr um das Größte, was ein deutscher Spitzensportler wohl erleben kann.

Vergangene Woche sei das Knie nochmal gründlich bei einer Magnetresonanztomographie (MRT) untersucht worden – mit guten Ergebnis. „Alles im sehr guten Bereich“, so der Skicrosser des SC Gerstetten. „Wir haben am Olympiastützpunkt in Stuttgart auch sehr gut gearbeitet.“

Am Anfang ging es nur ums Laufen lernen

Denn bereits nur wenige Tage nach der Operation ging die Reha und damit das Training wieder los. Am Anfang ging es nur ums Laufen lernen, gefolgt von leichtem Kraft- und Beweglichkeitstraining. „Das ist ein großes Thema, in die volle Beweglichkeit zu kommen“, erklärt Bohnacker. Daheim in Westerheim war er nur selten. „Ich wollte eine perfekte Betreuung. Dass immer überprüft wird, ob das Knie die Belastung auch gut mitmacht“, so Bohnacker. „Das hat von Anfang gut funktioniert.“

Eine Woche lang will er in Neuss die Trainingsreize in der Skihalle bei nahezu „laborähnlichen Bedingungen“ von Tag zu Tag steigern. Mitte August soll es richtig losgehen – auf Schnee im echten Gelände. Denn dann geht’s mit dem deutschen Skicross-Team ans Stilfser Joch in Südtirol. Doch auch hier wird noch weiter gelten: vorsichtig fahren. Neun Monate soll es laut Bohnacker dauern, bis nach einer Kreuzband-OP die vollständige Stabilität wieder gegeben ist. Spätestens im Oktober soll aber alles passen, „sodass ich voll mitziehen und mitmachen kann“, sagt Bohnacker.

„Man weiß nie, was kommt“

Aber wie er spätestens seit seinem unglücklichen Olympia-Aus weiß: „Man weiß nie, was kommt.“ Doch seine verpasste Teilnahme an den Spielen in Pyeongchang (Südkorea) habe er schon schnell abgehakt: „Ich hab mich damit abgefunden, dass die Saison nicht gut war. Und dann ging es ja auch nach einer Woche wieder stetig aufwärts.“ Und wenn Anfang Dezember die Weltcup-Saison losgeht, will er schon wieder neue Ziele vor Augen haben.

Mehr entdecken: Krankenbett statt olympische Spiele

Mehr entdecken: Bohnackers Traum von Olympia geplatzt

Eigentlich hätte es nächste Woche in den Flieger nach Südkorea gehen sollen. Jetzt ist die Enttäuschung groß. Der Westerheimer Skicrosser Daniel Bohnacker hat die Olympischen Winterspiele in Südkorea verpasst. Erst warf ihn eine schwere Verletzung im Knie in seiner Leistung zurück. Am vergangenen Samstag hat er dann auch die letzte Chance sich zu qualifizieren beim Weltcup in Kanada verpasst. Wie es für den Sportler jetzt weitergehen soll, hat er uns verraten.