Silbermedaille für Romy Weckerle bei Deutscher Meisterschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die 13-jährige Romy Weckerle vom SF Donnstetten erreichte bei ihrer ersten Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im Rope Skipping den zweiten Platz.

Im April fanden in Müllheim, am südlichsten Punkt von Baden-Württemberg, im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, die Deutsche Meisterschaft im Rope Skipping statt. Zwei Springerinnen des SF Donnstetten, Laura Bächtle aus Donnstetten und Romy Weckerle aus Feldstetten konnten sich bei der Württembergischen-Meisterschaft im Oktober 2021 hierfür qualifizieren.

Im Vorfeld haben die zwei Mädchen lange dafür trainiert und waren froh, gesund an den Start gehen zu können. Da dieser Wettkampf endlich wieder nach zwei Jahren wegen der Pandemie stattfinden konnte, haben sich alle Springer darauf gefreut. Beide Altersklassen der Mädchen waren stark besetzt und aus ganz Deutschland reisten die Teilnehmer/innen an. Laura startete in der Altersklasse 3 (14 bis 15 Jahre) und Romy in der Altersklasse 4 (12 bis 13 Jahre).

Von allen Springern wurden drei Disziplinen verlangt. Der Wettkampf startete mit der Schnelligkeitsdisziplin. Bei 30 Sekunden Speed sprangen beide sehr gute Ergebnisse. Bei der Ausdauerdisziplin 3 Minuten Speed sprang Laura ein hervorragendes Ergebnis mit 353 Zähler. Romy konnte mit einer souveränen Leistung mit 390 Zähler punkten. Anschließend mussten sich die zwei bei ihren Freestyles unter Beweis stellen. Beim Freestyle wird die Schwierigkeit der Sprünge, Kreativität, Ausführung und Auftreten zur individuellen Musik bewertet. Die Aufregung war groß, da die Konkurrenz sich natürlich ebenso gut vorbereitet hatte. Laura hatte eine sehr schöne ausgeführte, fast fehlerfreie Kür und konnte somit in der Einzelwertung einen tollen 27. Platz und in der Gesamtwertung den 31. Platz erreichen. Der Freestyle von Romy war mit vielen Sprüngen von hoher Schwierigkeit gespickt. Damit überzeugte sie das Kampfgericht wie auch die Zuschauer und erreichte somit den zweitbesten Freestyle ihrer Altersklasse in der Einzelwertung. Durch den perfekten Wettkampf in allen Disziplinen ist Romy Deutsche Vizemeisterin in ihrer Altersklasse in der Gesamtwertung geworden.

Laura und Romy freuten sich riesig über ihre Ergebnisse und über einen tollen Wettkampf.