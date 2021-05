Sie sind bereit für den Notfalleinsatz

Zehn Teilnehmer absolvierten beim Göppinger Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ihre Ausbildung für den Sanitätsdienst. Damit können die ehrenamtlich Helfenden im Notfall im Einsatz sein.

So lief ein Teil der Prüfung: Eine junge Frau ist aus großer Höhe gestürzt. Welche Verletzungen sie dabei erlitten hat, ist noch nicht klar. Raimund Matosic ist Kreisbereitschaftsleiter beim DRK-Kreisverband Göppingen. Er deutet auf die Frau und erklärt: „Zuerst einmal geht es darum, sie für den Transport in die Klinik vorzubereiten.“ Dafür haben die beiden angehenden Sanitäter bereits die Nackenwirbelsäule stabilisiert und geprüft, ob die junge Frau ansprechbar ist.

Jetzt sind sie gerade dabei, die Verunglückte auf eine Schaufeltrage zu legen. Mit dieser Trage, die sich in der Mitte auseinandernehmen lässt und so von beiden Seiten unter die Verletzte geschoben werden kann, wird sie auf die aufblasbare Transporttrage gehoben. Im Rahmen der Ausbildung für den ehrenamtlichen Sanitätsdienst gibt es 10 bis 15 verschiedene Fallbeispiele, mit denen die Teilnehmenden bei der praktischen Prüfung konfrontiert werden. „Bei der Prüfung ziehen sie eine Nummer und damit das Szenario, an dem sie geprüft werden“, sagt Matosic.

Teamarbeit ist sehr wichtig

An vier Wochenenden bereiten sich die zehn Teilnehmenden, die zu den DRK-Bereitschaften in Geislingen, Schlierbach, Hattenhofen, Böhmenkirch und zur Rettungshundestaffel gehören, auf ihre Prüfung vor. Vor den Prüfungen wird der praktische Teil noch einen Tag lang vertieft. „Bei der Ausbildung legen wir viel Wert auf die Zusammenarbeit im Team, da die Sanitäter auch beim Einsatz in den meisten Fällen zusammen unterwegs sind und Teamarbeit extrem wichtig ist“, sagt der Kreisbereitschaftsleiter.

Das bestätigt Florian Schäufele von der Bereitschaft Schlierbach: „Vor allem die Teamarbeit war extrem wichtig.“ „Wir sind eine sehr coole Gruppe“, sagt Julia Schröter, die ebenfalls zur Bereitschaft Schlierbach gehört und seit September 2020 beim DRK ist. „Perfekt war es, dass wir so intensiv üben und im Vergleich zum Erste-Hilfe-Kurs viel tiefer auf die verschiedenen Hilfsmaßnahmen eingehen konnten“, erklärt die Uhingerin.

Die Ausbildung und damit auch die Prüfung der Sanitäter besteht aus insgesamt drei Teilen. Neben der theoretischen Ausbildung gibt es den wichtigen Bereich der Reanimation und verschiedene praktische Notfallsituationen. Nach der bestandenen Prüfung werden die zehn Teilnehmer bei ihren Bereitschaften als Helfer für den Sanitätsdienst im Einsatz sein.