Sie fahren nicht, sondern sie leben ihren Rolls-Royce

„Die Erfolgsgeschichte soll weiter gehen.“ Das sagt Dietmar Helmers aus Westerheim und hofft auf eine erneut gute und erfolgreiche Saison mit einigen Auszeichnungen und Pokalen. Besonders mit ihrem Rolls-Royce Silver Cloud II möchten Astrid und Dietmar Helmers in diesem Jahr bei diversen Oldtimer-Veranstaltungen vorfahren – mit dem entsprechenden Outfit, versteht sich. Das hat einen besonderen Grund: Vor 20 Jahren schenkte Dietmar Helmers seiner Gattin das edle Auto mit der berühmten Kühlerfigur. Seitdem ist das Westerheimer Ehepaar bei vielen Oldtimer-Terminen zu sehen.

Bei den Veranstaltungen in 2019 möchte das Westerheimer Ehepaar nochmals punkten und seine sehr umfangreiche Pokalsammlung ein weiteres Mal vergrößern: Bewundern dürfen dann die Zuschauer vor herrlichen Kulissen von Schlössern, Kurhäusern, Baumalleen, Denkmälern, Parks oder schönen zentralen Plätzen nochmals ihren Rolls-Royce Silver Cloud II mit der Serien-Nr. 195, eine von 347 im Jahr 1961 gefertigten Limousinen mit dem geheimnisvollen Flair, „dem größten Mythos seiner Zeit“, geziert mit dem Kühlergrill und dem legendären Wahrzeichen, der Kühlerfigur „Lady Emily“.

Start auf Schloss Kirchberg

Los geht für die Helmers die Oldtimer-Saison am Mittwoch und Donnerstag, 1. und 2. Mai, wenn sie mit ihrem Rolls-Royce Silver Cloud II beim „British Classic Car Meeting“ auf Schloss Kirchberg an der Jagst im Hohenlohischen, dem ehemaligen Residenzschloss der Fürsten von Hohenlohe-Kirchberg, auftauchen. Mit dabei sind Astrid und Dietmar Helmers auch beim „3. Festival of Classic Cars“ auf Schloss Dennenlohe im Landkreis Ansbach. Ein Muss für sie ist der Auftritt beim „43. Internationalen Oldtimer-Meeting“ in Baden-Baden, wo sie immer erfolgreich abgeschnitten haben.

In der weiteren Region sind sie am 18. August beim Oldtimer-Meeting in Reutlingen dabei und ihre eigene Veranstaltung „Oldtimer trifft Moderne“ wird in diesem Jahr am 8. September im Rahmen des Flugplatzfestes des Flugsportvereins Laichingen gefeiert. Dies ist die zehnte Auflage ihres Oldtimer-Brunches mit Ausfahrten, und das Jubiläum soll mit Freunden gebührend begangen werden, die ihre schicken Karosserien gerne in Laichingen der Bevölkerung präsentieren.

Den Namen der Gemeinde Westerheim wird das Ehepaar noch bei zwei Veranstaltungen in die Ferne tragen: am 15. September bei der „23. Leo-Motor Classic“ in Leonberg und am 29. September bei der „5. Fugger-Stadt Classic“ in Augsburg. „Es werden sicherlich wieder hochklassige Veranstaltungen mit einer Vielzahl an Bewerbern mit den elegantesten und seltensten Kostbarkeiten aus der Vorkriegs- und Nachkriegsära“, ist sich Dietmar Helmers sicher.

Stolz ist der Westerheimer auf seinen Rolls-Royce Silver Cloud II, „ein rollendes Kulturgut der edelsten Luxusklasse“, wie er sagt. Zwei Jahre hat er das Fahrzeug gesucht, bis er in Wunstdorf am Steinhuder Meer in Niedersachsen unweit von Hannover fündig wurde. Das majestätische Auto wollte er damals in weiß kaufen, doch heute er er froh, es in beige-metallic erworben zu haben. „Wir waren in das Auto gleich verliebt“, erinnert sich Dietmar Helmers. Er konnte es kaufen und schenkte es seiner Frau. „Doch es sei im Familienbesitz“, ergänzt er schmunzelnd.

„Jenseits von Mythos und Legende ist selbst ein Rolls-Royce ein ganz normales Automobil, wenn auch in mancher Beziehung etwa anders als die anderen“, erklärt Dietmar Helmers, stolzer Besitzer der Edelkarosse. Das Geheimnisvolle an der britischen Nobelmarke lasse sich auf einen einfachen Nenner bringen, und der heiße: Qualität und Schönheit.

Rotes Connolly-Leder und Holz aus den Stämmen 80 Jahre alter Walnussbäume prägen das Innere des edlen Fahrzeugs: Außen glänzt die weltberühmte Kühlerfigur „Lady Emily“, die auf dem ersten Achtzylinder-Aluminium-Motor seiner Zeit sitzt – mit dem wahrhaft gigantischen Hubraum von 6215 Kubikzentimetern. „Die Lady Emily gehört als Geist der Verzückung zu dem Rolls-Royce wie edles Holz und Leder“, meint der Autoliebhaber aus Westerheim. 1961 wurde der „beigefarbene Gentleman“ im englischen Stammwerk Crewe von Hand gefertigt. Zuerst wurde er in die Vereinigten Arabischen Emirate verschifft, dann kaufte ihn ein Ehepaar in den USA. Dietmar Helmers erwarb dann vor 20 Jahren das edle Gefährt.

Seitdem fahren sie nicht nur Rolls-Royce, sondern „leben“ ihn, denn das passende und stilechte Outfit gehört zu dem Fahrzeug: Dietmar Helmers trägt Melone, Stresemannhose, Fliege nebst weißem Hemd und weiße Handschuhe. Seine Gattin zieht die Blicke durch ein besonderes Kleid und einen extravaganten Hut auf sich. „Der Auftritt muss stilecht sein“, betont Helmers. Und ihr Konzept ist in den vergangenen Jahren gut angekommen, denn mit der Limousine haben sie in den vergangenen Jahren zig Preise eingefahren, sei es in Baden-Baden, Schaumburg, Wiesbaden, Schwetzingen, Augsburg oder Stuttgart.

Vorfreude auf die neue Saison

Neben dem Rolls-Royce Silver Cloud II mit der Serien-Nr. 195 ist ferner der seltene und schon mehrfach prämierte Lagonda Aston Martin Drophead Coupé aus dem Baujahr 1949 im Besitz des Westerheimer Ehepaars, das in diesem Jahr wegen des Jubiläums ihres Rolls-Royce’ weniger zum Einsatz kommen wird. Von dem vornehmlich in Handarbeit gefertigten Luxus-Fahrzeug wurden im Zeitraum 1948 bis 1952 nur 111 Exemplare gefertigt. Davon existieren heute weltweit nur noch drei Modelle.

„Wir freuen uns wahnsinnig auf die neue Oldtimer-Saison und sind noch nicht müde“, unterstreicht Dietmar Helmers und zeigt sich sportlich mit einem Lächeln: „Im unserem 20. Jahr wollen wir bei mindestens acht Veranstaltungen angreifen und auftrumpfen.“