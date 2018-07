Schwimmer müssen mehr Geld hinlegen

Mehrheitlich hat der Westerheimer Gemeinderat die Eintrittspreise für das Albbad angehoben. Einzeleintritte für Jugendliche und Erwachsene wie auch die Zehner- und Jahreskarten steigen. 23 Prozent Mehreinnahmen sollen so die Gemeindekasse fließen. Neu eingeführt wird eine Familienkarte und eine Halbjahreskarte.

Hansjörg Steidle

Die Einzeleintrittskarte für Jugendliche wird von 1,70 auf 2,20 Euro steigen, die von Erwachsenen von 3,40 auf 4,00 Euro. Die Zehnerkarte erhöht sich bei den Jugendlichen von 14,50 auf 19,50 Euro und die von Erwachsenen von 29 auf 36 Euro. Die Jahreskarten für Jugendliche klettern von 70 auf 110 Euro und die von Erwachsenen von 150 auf 200 Euro. Die Jahreskarten für Familien hat das Gremium von 230 auf 295 Euro angehoben.

Neu im Angebot sind eine Einzelkarte für Familien für 11,50 Euro mit Kindern bis 18 Jahren sowie die auf Vorschlag von Schwimmmeister Manfred Beckhöfer eingeführten Halbjahreskarten für Jugendliche (60 Euro), für Erwachsene (105 Euro) und für Familien (152,50 Euro). Leicht steigt der Einzeleintritt für die Sauna von 9,00 auf 9,50 Euro sowie die Zehnerkarte für die Sauna von 77 auf 85 Euro. Jahreskarteninhaber legen als Saunazuschlag 5,50 Euro hin. Abgeschafft wird die Sauna-Jahreskarte, da in den zurückliegenden drei Jahren niemand davon Gebrauch machte.

„Wenn eine Preiserhöhung, dann jetzt nach der Sanierung und dem Anbau“, lautete der Tenor im Westerheimer Gemeinderat, als sich die Räte mit den neuen Eintrittspreisen befassten. Die Ratsmitglieder Robert Baumeister, Hermann Rehm und Dietmar Fromm wollten die Preiserhöhung nicht mittragen. Bei der Gegenstimme von Robert Baumeister votierten die Räte dafür, wie gehabt für das Schulschwimmen der auswärtigen Schulen den Einzeleintritt von Erwachsenen zugrunde zu legen.

Bürgermeister Hartmut Walz begründete die teureren Eintrittspreise mit der Sanierung des Albbads, die 1,3 Millionen Euro schlucke. Durch die daraus resultierenden kalkulatorischen Kosten von 60 000 Euro steige der bisherige jährliche Abmangel von 296 000 Euro noch weiter. „Mit den neuen Eintrittspreisen können wir dem steigenden Abmangel entgegenwirken“, unterstrich Walz und verwies auf Mehreinnahmen von 25 000 Euro im Jahr. Der Mehrpreis müsse auch mit einem Mehrwert des Bads nach der Sanierung gesehen werden, sagte er.

„Ich sehe die Preiserhöhung als gerechtfertigt und begrüße die Familienkarte“, erklärte Finny Staudenmayer. Sie verwies noch auf die steigenden Energiekosten, denen die Gemeinde Rechnung tragen müsse. Das Bad sei jetzt umweltfreundlicher, auch diesem Punkt müsse Rechnung getragen werden. „Jede Preiserhöhung ist unpopulär und tut weh. Doch wir müssen über unseren Schatten springen“, sagte Werner Balzen. Er gab zu bedenken, dass etliche Gemeinden aufgrund finanzieller Engpässe ihre Hallenbäder schließen mussten. „Wir haben 1,3 Millionen Euro in die Hand genommen, um das Bad zu sanieren und offen halten zu können. Das muss gesehen werden“, ergänzte er.

„Wie werten das Albbad qualitativ auf, was Mehrkosten erlaubt“, erklärte Matthias Rehm und verwies auf den gesundheitlichen Aspekt beim Schwimmen, der seinen Preis verlange. „Wie sanieren das Bad komplett und schaffen einen Kinderbereich. Wenn wir jetzt die Preise nicht erhöhen, wann dann?“, fragte Pius Kneer die Runde. Er sah die Familien bei der neuen Eintrittsstruktur gefördert. Auch der Wert eines Hallenbads vor Ort müsse gesehen, was teure Fahrtkosten erspare.

Nicht mitgetragen haben Robert Baumeister, Hermann Rehm und Dietmar Fromm die Preiserhöhungen. Robert Baumeister hielt den Anstieg von 30 Prozent als „viel zu hoch und als übertrieben“. Denn das Brot beim Bäcker werde auch nicht um 30 Prozent teurer. „30 Prozent sind der Knüppel“, sagte er. Hermann Rehm sah dies ähnlich und sprach sich für eine Erhöhung in mehreren Schritten aus.

Die Jahreskarten seien bislang im Vergleich zu anderen Hallenbädern viel zu billig gewesen, meinte Gemeindekämmerer Wolfgang Hofelich und wartete mit Vergleichszahlen auf. Im Schnitt liege die Dauerkarte für Jugendliche zwischen 125 und 130 Euro und die für Erwachsene bei 200 Euro. Auf einen weiteren Aspekt machte Bürgermeister Walz noch aufmerksam: Die Gemeinde habe auch eine Verpflichtung gegenüber den Nichtnutzern des Albbads, die über ihre Steuergelder die Sanierung mitfinanziert haben.

Die bisherigen Öffnungszeiten im Westerheimer Albbad bleiben bestehen, doch samstags wird das Hallenbad seine Pforte eine Stunde länger geöffnet haben, und zwar bis 20 Uhr. Dies hat der Gemeinderat bei den Gegenstimmen von Robert Baumeister, Hermann Rehm und Dietmar Fromm mehrheitlich beschlossen. Ein Jahr lang soll getestet werden, wie die Bevölkerung die angehängte Stunde an den Samstagabenden annimmt. Dann wollen die Räte entscheiden, ob die dadurch entstehenden Mehrkosten von 1300 Euro gerechtfertigt sind.

Mit der verlängerten Stunde am Samstagabend soll den Bürgern ermöglicht werden, nach der samstäglichen Haus- und Gartenarbeit entspannter und mit weniger Hektik das Albbad aufsuchen zu können, erklärte Bürgermeister Hartmut Walz Einem Wunsch mancher Bürger werde damit nachgekommen.

„Ich erwarte nicht mehr Badegäste, doch die samstägliche Hetzerei wird weniger“, sagte Werner Balzen. Pius Kneer sah die Ausdehnung der Öffnungszeiten als zusätzliches Angebot, mit dem sich das Albbad am Samstagabend von vergleichbaren Hallenbädern in der Region unterscheide. Achim Moser sprach sich dafür aus, die verlängerte Stunde zu testen und Erfahrungen zu sammeln. Dies regte auch Schwimmmeister Manfred Beckhöfer an.

Da eine Stunde Verlängerung 1300 Euro koste und nicht mehr Besucher erwartet werden, wollte Hermann Rehm die zusätzliche Samstagabendstunde nicht mittragen. Er wollte die Mehrkosten lieber in die Eintrittspreise eingerechnet und diese dann reduziert sehen.

Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend haben Räte und auch zahlreiche Bürger die Baustelle Albbad in Augenschein genommen. Den Gästen standen Fachingenieur Klaus Schönleber von der Fritz-Planung GmbH in Bad Urach, Bürgermeister Hartmut Walz und Schwimmmeister Manfred Beckhöfer Rede und Antwort. Dabei hörten sie folgende Botschaft aus dem Munde von Schönleber: „Wenn das Becken hält, kann im Albbad am 24. Juli wieder geschwommen werden.“

Vor allem das neue Planschbecken im neuen Kinderbereich interessierte die Gäste, unter denen einige Mitglieder der SVW-Schwimmabteilung zu finden waren. „Die Wunschliste ist groß, wir können schlicht nicht alles umsetzen“, sagte Walz zu manchen zusätzlich geäußerten Wünschen. „Wir nehmen immerhin 1,3 Millionen Euro bei einem Zuschuss von 600 000 Euro in die Hand, um das Bad auf Vordermann zu bringen. Das ist eine gewaltige Leistung, die wir vor einem Jahr nicht für möglich gehalten haben“, fügte der Schultes beim Gang durch das Bad hinzu. Die neue Attraktion werde der Kleinkinderbereich.

Klaus Schönleber zeigte auf, was bislang im Albbad im Zuge der Sanierung geschah: Die abgehängte Decke und die Wände präsentieren sich in einer hellen, freundlichen Farbe, die neue Lüftungsanlage ist installiert, neue Fenster sind eingebaut, der Anbau für den Kinderbereich und die Technik ist abgeschlossen. Im Außenbereich ist die Fassadengestaltung mit zusätzlicher Wärmedämmung unter Dach und Fach und das Gerüst wieder abgebaut.

Derzeit werden im Untergeschoss die Badetechnik, die Heizzentrale und die Lüftungsgeräte eingebaut. Im Mittelpunkt der Bauarbeiten werde in den nächsten sechs Wochen das Schwimmbecken bilden. Abdichtungsarbeiten stehen an, die wohl schwierigste Aufgabe, die sehr sorgfältig angegangen werden müsse. Gespannt dürfe man auf die Probefüllung sein, wenn 550 Kubikmeter Wasser eingelassen werden. „Hält das Becken über etwa zwei Wochen, dann kann es mit dem Verlegen der Fliesen losgehen – im Becken wie bei der Beckenumrandung und an den Fenstersockeln.

Mitte Juni werde das Kinderbecken in Fertigteilen geliefert, das innerhalb einer Woche moniert sei und stehe. „Wir liegen im Bauzeitplan und sind zuversichtlich, dass wir das sanierte und erweiterte Albbad am 24. Juli einweihen können“, sagte Schönleber.

Auch bei der Gemeinderatsitzung war die Sanierung des Albbads ein Thema. Bürgermeister Hartmut Walz teilte dem Gremium dabei mit, dass die Fliesenarbeiten bis zu 6000 Euro teurer werden können. Der Grund: Ein Sachverständiger werde herangezogen, der die Dichtigkeit des Estrichs im Schwimmbeckens und insbesondere die Dehnungsfuge überprüfe und eine Gewährleistung abgebe. Die Dehnungsfuge gelte es noch besser abzudichten, was in aufwändiger Handarbeit bei möglichen zusätzlichen 150 Arbeitsstunden zu je 40 Euro rund 6000 Euro ausmache. „Die Abdichtung muss hundertprozentig passen“, betonte Walz. Dafür wollen wir auch eine Gewähr.

Kommentar:

Das Schwimmen im sanierten Albbad wird teurer. Nach 2007 hat der Gemeinderat mehrheitlich die Eintrittspreise angehoben..

In der Regel folgen einer Sanierung, Erweiterung oder Verschönerung eines Hallenbads höhere Preise. Dies ist landauf landab der Fall und so sicher wie das Amen in der Kirche. Da macht die Gemeinde Westerheim keine Ausnahme. Das Schwimmen wird vom Sommer an wesentlich teurer, Badegäste müssen tiefer in die Tasche greifen – Jugendliche wie Erwachsene. 50 Cent mehr müssen Jugendliche bei einem Badebesuch hinlegen, 60 Cent die Erwachsenen. Es liegt auf der Hand, dass die Bürger die gewaltige Investitionen von 1,3 Millionen Euro mittragen müssen: einmal als Steuerzahler, dann aber auch als Badebesucher.

Trotz der ordentlichen Erhöhungen lässt sich mit den neuen Eintrittspreisen leben. Zum einen, weil sie einen Vergleich mit anderen, ähnlichen Hallenbädern in der weiteren Region gut standhalten können; zum zweiten, weil der Gemeinderat eine familienfreundliche Komponente in die Tarifstruktur eingebaut hat. Denn neu ist die Familienkarte für 11,50 Euro, mit der Eltern mit beliebig vielen eigenen Kindern unter 18 Jahren stundenlang dem Badevergnügen nachgehen können. Dies federt die ansonsten saftigen Erhöhungen ab. Interessant bleiben weiterhin die Zehnerkarten, die so angelegt sind, dass der zehnte Badebesuch frei ist.

Ein gutes Angebot sind auch die neuen Halbjahreskarten, mit denen der Griff ins Portemonnaie nicht ganz so weh tut. Gesehen werden muss zudem, dass Kinder unter vier Jahren keinen Eintritt bezahlen und junge Menschen bis 18 Jahren sowie Schüler und Studenten den Tarif der Jugendlichen entrichten.

Vom Albbad profitieren alle Menschen der Umgebung, auch die Schüler der Umlandgemeinden, die dorthin zum Schulschwimmen kommen. Sie werden jedoch verstärkt zur Kasse gebeten, denn ihnen wird künftig der Einzeleintritt der Erwachsenen zugrunde gelegt. In dieser Entscheidung des Gemeinderats ist Musik drin. Der Hintergedanken des Gemeinderats ist dabei offensichtlich: Die Umlandgemeinden sollen über die Hintertür zur Kasse gebeten werden und ihren Anteil an der Badsanierung und am Bestand des Hallenbads leisten.

Froh und dankbar müssen die Westerheimer und die Bürger der Laichinger Alb sein, dass Westerheim sich das Albbad weiterhin leistet und leisten kann. Denn ohne diese Freizeiteinrichtung wäre die Region um einiges ärmer. Mit Sicherheit wäre das Gejammer groß, gebe es sie nicht mehr. Die energetische Sanierung des Albbads ist ein Bekenntnis der Gemeinde zu seinem Hallenbad zu zum Luftkur- und Erholungsort.