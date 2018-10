Schwerverletzter nach Unfall bei Westerheim

Zu einem schlimmen Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 1236 zwischen Westerheim und Laichingen kurz vor dem Anstieg zur Gemeinde Westerheim gekommen. Zwei Autos prallten aufeinander, beide Autos kamen von der Straße die Böschung ab und landeten auf dem Acker.

Ein Volvo-Fahrer, so die Polizei in Ulm, ist aufgrund eines internistischen Problems auf die linke Fahrbahn gekommen und hat dort ein entgegenkommendes Fahrzeug seitlich erfasst. Der 25-jährige Volvofahrer war auf der L1236 von Laichingen in Richtung Westerheim unterwegs und hatte zuvor schon fast zwei Autos touchiert, konnte aber immer noch rechtzeitig ausweichen. Einem dritten Auto, einen BMW, konnte er dann nicht mehr ausweichen, es kam zum Zusammenstoß. Die Autos kamen von der Fahrbahn ab und rutschten südlich eine Böschung hinunter auf einen Acker.

Der 48-jährige Fahrer des von Westerheim kommenden BMW wurde durch den Aufprall schwer verletzt, er wurde an der Unfallstelle von Sanitätern und Ärzten medizinisch versorgt. Er wurde dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 25-jährige Unfallverursacher wurde nur leicht verletzt, er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Beide PKW-Lenker mussten aus ihren Autos von Wehrmännern mit Rettungsscheren befreit werden. Im Einsatz bei dem Unfall waren rund 30 Feuerwehrmänner aus Westerheim und zehn aus Laichingen. Sie mussten die Verletzten bergen, die Landesstraße in beide Richtungen absperren und die Straße reinigen, die von Glasscherben übersät war.

Die L1236 war in dem Abschnitt vor dem Anstieg nach Westerheim in beiden Fahrrichtungen für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde über Feldwege am Aussiedlerhof Ascher vorbei Richtung Beurer Weg nach Westerheim gelenkt und umgekehrt über den Beurer Weg nach Laichingen. An beiden Fahrzeugen enstand wirtschaftlicher Totalschaden: Den des BMW beziffert die Polizei auf rund 30 000 Euro, den am Volvo auf etwa 15 000 Euro.

