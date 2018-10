Schwerverletzte nach Unfall bei Westerheim

Zu einem schlimmen Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 16 Uhr auf der L1236 zwischen Westerheim und Laichingen kurz vor dem Anstieg zur Gemeinde Westerheim gekommen. Zwei Autos prallten voll aufeinander, beide Autos kamen von der Straße die Böschung ab und landeten auf dem Acker.

Ein Autofahrer, so die ersten Angaben der Polizei, kam auf die Gegenseite der Fahrbahn und fuhr frontal in das entgegenkommende Auto hinein. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Sie mussten aus ihren Fahrzeugen von Feuerwehrleuten mit Rettungsscheren befreit worden.

Sanitäter und Ärzte kümmerten sich um die beiden schwer verletzten Fahrer. Einer von ihnen wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ulm geflogen. Im Einsatz waren rund 30 Feuerwehrmänner aus Westerheim und zehn aus Laichingen.

Die L1236 ist in dem Abschnitt vor dem Anstieg in beiden Fahrrichtungen gesperrt. Der Verkehr wird über Feldwege am Aussiedlerhof Ascher vorbei Richtung Beurer Weg nach Westerheim gelenkt und umgekehrt über den Beurer Weg nach Laichingen. Die Rettungsarbeiten dauern noch an. An beiden Fahrzeugen durfte Totalschaden entstanden sein.

