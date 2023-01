Schneeschuhtour beim Albverein Westerheim

Die Ortsgruppe Westerheim des Schwäbischen Albvereins lädt – je nach Wetter – zu einer Schneeschuhtour oder Winterwanderung ein. Bei ausreichender Schneelage geht es mit Schneeschuhen über die Albhochfläche. Schneeschuhe können ausgeliehen werden bei Franz Rehm. Der Preis liegt für Albvereinsmitglieder bei sieben Euro, für Nichtmitglieder bei zehn Euro. Alternativ bricht die Gruppe bei trockenem Wetter auf zu einer Winterwanderung.

Treffpunkt ist am Sonntag, 22. Januar, um 13.30 Uhr, am Parkplatz des Kleintierzüchterheims in Westerheim. Eine Winterwanderung startet möglicherweise an anderer Stelle. Der Albverein rät in beiden Fällen, ein kleines Rucksackvesper und ein Getränk mitzubringen. Am Schluss ist eine Einkehr geplant. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Franz und Ute Rehm, telefonisch unter 07333/4767.