Schlepperfräse in Westerheim im Dauereinsatz

„Dem Schneeräumen folgt das Schneefräsen“, sagt Bauhofleiter Werner Balzen aus Westerheim. Großeinsatz in Sachen Schneefräsen war am Mittwoch in Westerheim angesagt und rund 200 Anhänger oder Laster voller Schnee wurden von den Straßenrändern und Gehwegen in alle Himmelsrichtungen befördert und dort meist auf gemeindliche Grundstücken gekippt. Die Durchgangsstraßen wurden von Schnee befreit, damit die Hauptverkehrsadern von Westerheim besser befahrbar sind. Alle Mitarbeiter des Bauhofs wie auch einige Helfer in „Fremdleistung“ waren am Mittwoch im Dauereinsatz: Vormittags wurde Schnee in der Wiesensteiger Straße, Hohenstadter Straße und Donnstetter Straße gefräst, mittags und nachmittags in der Feldstetter Straße und Laichinger Straße. Gemietet für einen Tag wurde eine spezielle Schlepperfräse der Gemeinden Wiesensteig und Hohenstadt. Einige Kippanhänger und Laster von Landwirten und Firmen waren zum Abtransport unterwegs. „Schneefräsen der Straßenränder und Gehwege ist bei uns nichts Neues, aber diesmal war es schon extrem viel Schnee“, erklärte Bauhofleiter Balzen, der von keiner leichten Aufgabe sprach: Denn die Fahrer aller Räumfahrzeuge mussten auf den fließenden Verkehr achten, der in Westerheim mit inzwischen 900 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen schon gewaltig sei. „Eine tolle Leistung aller Beteiligter“, unterstrich Bürgermeister Hartmut Walz und war am Abend froh, dass Westerheim im Ort „wesentlich schneeärmer“ geworden ist. Gewollt sei der Schnee allerdings im freien Feld für die Loipen und am Skilift Halde. Foto: Steidle