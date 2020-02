Schlagfertig und witzig: Diese Westerheimerin prägt seit 15 jahren das närrische Programm

Die Bürgerbälle der IGF Westerheim finden an diesem Freitag und Samstag, 14. und 15. Februar, jeweils um 20 Uhr in der Albhalle statt. Am Samstag, 16. Februar, laden die katholische Kirchengemeinde und die IGF um 18 Uhr zu einer Messfeier mit den Narren in die Christkönigskirche von Westerheim ein, die unter dem Motto „Lasst uns gemeinsam frei sein!“ steht. Für die kleinen Narren und ihren Eltern sowie Begleitern steigt am Sonntag, 16. Februar, von 14 Uhr an die Kinderfasnet in der Albhalle zum Thema „Superhelden“. Es gibt ein buntes Programm sowie eine Kostümprämierung mit allerlei Preisen.