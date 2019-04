Schilder warnen vor Schweinepest: Darauf ist zu achten

Die Straßenmeisterei Merklingen ist in Sachen Schweinepest in der Region aktiv geworden und hat mehrere Warnschilder aufgestellt. Darüber informierte Bürgermeister Hartmut Walz in der jüngsten Sitzung des Westerheimer Gemeinderats.

Vor allem an Parkplätzen, die von Lastwagenfahrern angesteuert werden, stellten Mitarbeiter der Straßenmeisterei die Warnschilder auf, auf denen in sechs Sprachen Warnungen und Vorsicht ausgesprochen wird.

Die Fernfahrer werden gebeten, keine Essensreste an den Parkplätzen zu hinterlassen, damit keine Wildschweine angelockt werden. Es handle sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, bislang sei die Schweinepest nur in Osteuropa nachgewiesen, informierte Walz.

Schild am Parkplatz vor Westerheim

Eines der Schilder ist auch an dem Parkplatz im Osten Westerheims zu finden, an der Straße nach Laichingen. Wie Hauptamtsleiterin Lydia Köpf ergänzend noch mitteilte, verzichte an diesem Parkplatz die Gemeinde Westerheim bewusst auf Mülleimer, damit keine Abfälle mit Essensresten in diesen landen.

Landes- wie Bundesregierung setzen auf mehr Aufklärung in der Fernfahrerszene. So findet man die Warnschilder zunehmend auch an Lkw-Raststätten. Mehrsprachig wird gebeten, Schweineprodukte doch bitte ausschließlich in Abfallkübeln zu entsorgen.

Die Afrikanische Schweinepest beschäftige das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Landkreises zunehmend, teilten Walz und Köpf mit. Wegen der Afrikanischen Schweinepest werde das Schwarzwild intensiv bejagt, ist seitens der Jäger und Behörden zu hören.