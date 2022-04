Schertelshöhle werktags ab 17. Mai wieder geöffnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wir öffnen nach der Winterpause die Schertels Höhle mit Rasthaus wieder wochentags außer montags (Ruhetag) von 10 Uhr bis 18 Uhr. Letzter Einlass zur Besichtigung der Höhle ist jeweils 17 Uhr.

Neben dem Besuch der tropfsteinreichen Schertels Höhle mit „Kuhloch und schiefem Turm“ fühlen Sie sich bestimmt auch in unserem Höhlen-Rasthaus oder in unserem schönen Biergarten wohl. Wir bieten die üblichen Getränke sowie kleinere, leckere Speisen an. Als süßen Abschluss haben wir Eis am Stiel oder Süßigkeiten und Kaffee und Kuchen für Sie. Ab Sonntag, den 15. Mai stechen wir wieder Fassbier an.

Wir haben wieder, wie in den letzten Jahren, ein starkes Team sogar mit Verstärkung zusammenstellen können.