Schüler schwingen den Pinsel

Elf Schülerinnen und Schüler schwingen in der Schule am Sellenberg begeistert den Pinsel: Die Gruppe der Ganztagesschüler startete am Montag vor zwei Wochen gemeinsam mit ihrer Lehrerin Colette Griesinger und der freischaffenden Künstlerin Nicole Diener ein Kunstprojekt, das eine Schulhauswand vor dem Musiksaal verschönert. Als für die Kinder und den Ort „geeignet“ empfand die kreative Runde, nach diversen Vorschlägen der Kinder, eine Gestaltung nach Keith Haring. Der US-amerikanische Künstler agierte in seinen Werken stets mit klaren Linien und erkennbaren Flächen, was in diesem Fall auch als gute Vorlage für Kinder gilt. Munter drauf los, erstaunlich diszipliniert und sogar ziemlich tropffrei schwangen sich in Acrylfarbe getauchten Pinsel jedenfalls farbenfroh auf die vorgezeichneten Figuren. (memu)