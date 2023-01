SC Wiesensteig öffnet am DSV-Schnuppertag seine Schanze

Beim DSV-Schnuppertag öffnet der SC Wiesensteig am Samstag, 14. Januar, von 13 bis 16.30 Uhr seine Schanze für am Skisprung Interessierte. Skispringen ist eine Individualsportart, die draußen an der frischen Luft mit ausreichend Abstand stattfindet. Somit sei der Skisport auch in Zeiten von Corona sehr gut und mit viel Spaß beim DSV-Schnuppertag des SC-Wiesensteig auszuüben, heißt es in der Ankündigung des SC Wiesensteig.

Das Skispringen erfordert nicht unbedingt Schnee. Es ist auf der Mattenschanze in Wiesensteig auch ohne Schnee das ganze Jahr möglich. Die Sprungschanze liegt bei den Bläsiberg-Skiliften in Wiesensteig. Teilnehmer jeden Alters am Schnuppertag werden mit kleinen Schritten mit dem Thema Skispringen vertraut gemacht. Zuerst fahren sie den Aufsprunghang hinab. Erst bei sicherem Abfahren mit einem kleinen Sprung kurz vor der Schanzenausfahrt dürfen sie von oben die Schanze überfahren. Wobei die Sprungweite ohne Absprung bei höchstens rund zwei Metern Meter liegt. Ein geübter Skispringer kommt an dieser Schanze auf bis zu 20 Meter.

Mitzubringen sind normale Alpinski mit passenden Skischuhen, Ski- oder Fahrradhelm (Pflicht), feste Handschuhe und lange robuste Kleidung. Das Schnuppersprungtraining findet bei jeder Witterung statt, also auch ohne Schnee. Die Anmeldung ist kostenfrei per Mail an nordisch@sc-wiesensteig.de erforderlich.

Bundesweit werden an den DSV-Schnuppertagen hunderte Kinder auf Alpin- und Langlaufski gestellt und absolvieren so ihre ersten Meter im Schnee. Bewegung an der frischen Luft und im Skiverein macht Spaß, fördert das Wohlbefinden sowie die soziale und körperliche Entwicklung der Kinder. Diese Werte werden deutschlandweit in den Skivereinen gelebt und weitergegeben.