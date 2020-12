Sauberes Trinkwasser soll aus weiterem Brunnen fließen

Von Aalener Nachrichten

Am Mittwoch gegen 14 Uhr hat sich am Verteiler Schwäbisch Gmünd Ost eine Unfallflucht ereignet. Ein Mercedes war laut Polizei auf der Auffahrt in Richtung Aalen zu schnell. Der Wagen geriet ins Schleudern und krachte, unmittelbar nachdem er auf die B29 gefahren war, in die rechte Leitplanke.

Der Mercedes kam quer zum Fahrbahnverlauf zum Stillstand. Ein anderes Auto auf der B29 konnte gerade noch ausweichen. Der Unfallverursacher fuhr anschließend unerlaubt von der Unfallstelle weg.