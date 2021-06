Sattelzug kippt auf A8 bei Hohenstadt um

Ein 40-Tonner-Laster ist am Dienstag bei Hohenstadt auf der Autobahn 8 neben die Fahrbahn gekippt. Kurz vor 13 Uhr war der 55-jährige Fahrer mit dem Sattelzug auf der A 8 auf der Fahrt in Richtung München, berichtet die Polizei. Kurz nach der Ausfahrt Hohenstadt passte der Mann nicht auf. Er fuhr über den Standstreifen neben die Fahrbahn. Erst dort brachte er den Laster zum Stehen. Doch war dort der Untergrund zu weich. Deshalb kippte der Sattelzug auf der Böschung um und blieb auf der Seite liegen.

Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Sie sorgte für die Sicherheit des gasbetriebenen Fahrzeugs. Die Autobahnmeisterei unterstützte die Helfer und sorgte für deren Sicherheit. Dazu musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Auf der A 8 in Fahrrichtung München kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf rund 50 000 Euro.

Polizei erteilt Ratschläge

Tipp der Polizei: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht“, fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden, sondern auch andere Fahrzeuge, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit. Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Wer sich dann noch ablenken lässt, begibt sich schnell in Gefahr und gefährdet damit auch andere. Die Polizei rät: Lassen Sie sich nicht ablenken. Lassen Sie den Beifahrer die Technik bedienen oder halten Sie dazu an. Telefon, Radio oder Navi können notfalls auch ein paar Minuten warten. Machen Sie regelmäßige Pausen und planen Sie diese schon vorher ein.