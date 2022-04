Saisonabschluss bei den Deutschen Meisterschaften in Oberwiesenthal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am ersten April-Wochenende reisten viele Langlaufsportler, Weltcupläufer und ehemalige Top-Langläufer nach Oberwiesenthal, um dort an den Deutschen Meisterschaften im Skilanglauf , am zweier Team-Sprint und an den Deutschen Vereinsstaffeln teilzunehmen. Bei sehr eisigen Temperaturen, Neuschnee und top Langlaufbedingungen, war eine geniale Stimmung an der Rennstrecke. Simon Bächtle von der Skizunft Römerstein ging am Freitag mit seinem Partner Urs Müller (SC St. Peter) beim Zweier-Team Sprint an den Start. Beide Läufer mussten im Wechsel jeweils vier Mal eine Strecke von 1 km in der Skating-Technik absolvieren. Dabei sprang für die beiden mit Platz 10 ein ordentliches Resultat heraus.

Am Samstag, 2. April standen die Langstreckenläufe auf dem Programm. Florian Notz (30 km) und Simon Bächtle (20 km) starteten in einem sehr stark besetzten Feld in der klassischen Technik und einer sehr anspruchsvollen Wettkampfstrecke.

Gestartet wurde im Massenstart, was bei der großen Anzahl an Läufern gar nicht so einfach war. Umso erfreulicher war es für die Skizunft, dass man mit unserem Weltcupstarter Florian Notz ein Läufer auf dem Podest stehen hatte. Florian belegte in der sehr stark besetzten Herrenklasse von 30 Läufern den hervorragenden 3. Platz in 1:16:32,0. Nur 0,5 Sekunden fehlten ihm zum zweiten Platz. Gewonnen hat Thomas Bing vor Lucas Bögel und unserem Florian.

Simon lief ebenfalls ein starkes Rennen und belegte den 15. Platz von 30 Teilnehmern bei den U18 männlich in 56:38,8 min. Dabei war er der Schnellste in seinem Jahrgang vom Skiverbände Baden-Württemberg.

Am Sonntag, 3. April standen die Deutschen Vereinsstaffeln mit hochkarätiger Besetzung auf dem Programm. Dabei konnten die zwei Kaderläufer Simon Bächtle (2005) und Nico Füllemann (2007) ein besonderes Flair bei einer sehr großen Zuschauermenge genießen. Die beiden gingen zusammen mit dem Skizunft-Weltcupläufer Florian Notz an den Start. Startläufer war unser Flo, der dann an den Youngster Nico übergeben hat. Schlussläufer war Simon. Alle drei legten sich mächtig ins Zeug und wurden mit dem 10. Platz von 45 Staffeln belohnt. Die Läufer mussten eine harte und sehr anspruchsvolle Strecke über jeweils 5 km bewältigen. Zudem waren sie in dieser Besetzung die schnellste Staffel aus ganz Baden-Württemberg. Eine rundum zufriedene Langlaufsaison ist nun zu Ende gegangen.