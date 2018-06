Zwei Westerheimer Sänger konnten jüngst für 30 und 50 Jahre aktives Singen in Münsingen bei der Ehrungsmatinee des Chorverbandes Ludwig-Uhland geehrt werden. Dieser hatte in diesem Jahr wieder verdiente Sänger zu der Ehrung in die Zehntscheuer eingeladen.

Bezirksvorsitzender begrüßt

Der Bezirksvorsitzende des Chorverbandes Ludwig-Uhland, Jürgen Flitsch, sprach in seiner Begrüßung davon, dass „diese Feststunde ein besonderer Anlass in einem Sängerleben ist“. „Die Geehrten sind Vorbilder für Nachfolgegenerationen in unserer schnelllebigen Gesellschaft“, sagte er und honorierte damit die Leistungen. Unter anderen Rednern beglückwünschte auch Andreas Glück, der stellvertretende Bürgermeister Münsingens, die Jubilare und wusste aus einer Studie: „Wer singt, lebt gesünder“. „Beim Singen achtet man auf seinen Körper, schüttet Glückshormone aus, baut Stresshormone ab – und dazu hält es auch noch jung, was das Aussehen der zu Ehrenden bestätigt“, meinte er.

Von der Chorgemeinschaft Westerheim wurde Felix Wiedmann für 30 Jahre aktives Singen geehrt. Er war laut Mitteilung lange Zeit im Ausschuss und zwölf Jahre lang Vorsitzender. In seiner Zeit als Vorstand und durch seine Initiative wurde der Kinderchor gegründet.

Musikalische Begabung

Rosa Lemmermeyer wurde für 50 Jahre aktives Singen geehrt. Auch sie war viele Jahre Ausschussmitglied. Mit ihrer musikalischen Begabung sei sie überall dort im Chor einsetzbar, wo musikalische Hilfe gebraucht werde. Sie war und ist im Chor immer wieder als Solistin gefragt, heißt es in der Mitteilung der Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim weiter.

Musikalisch umrahmt wurde die Ehrungsmatinee laut Mitteilung durch klangvolle Chorwerke der Chorgemeinschaft des Männergesangvereins Apfelstetten und der Liedertafel Hundersingen. Die Hundersinger Sänger übernahmen zudem die Bewirtung beim abschließenden Stehempfang, welcher Raum für Begegnung und Austausch gab.