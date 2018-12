Ronja Kemmer schaut sich in Westerheim Pfeifen an

Der Förderverein St. Stephanus hat es mit Hilfe der Gemeinde Westerheim und des Denkmalamts geschafft, die Schäferorgel aus dem Jahre 1828 umfassend zu restaurieren. Am vierten Adventsonntag, 23. Dezember, um 14.30 Uhr soll die Schäferorgel bei einer Feierstunde nach der gelungenen Restaurierung wieder erklingen.

Die ersten Klänge aus dem historischen Kircheninstrument durften schon mal die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer (CDU) und Bürgermeister Hartmut Walz am Dienstagnachmittag hören. Orgelbauer Michael Weller von der Orgelbaufirma Vleugels in Hardheim im Neckar-Odenwald-Kreis entlockte der Schäferorgel erste vielversprechende Klänge.

Zu der Orgelpremiere am Sonntag ist die gesamte Bevölkerung eingeladen. Den Festakt um 14.30 Uhr eröffnet ein Bläserensemble der Musikkapelle unter der Leitung von Josef Rehm, ehe der Vereinsvorsitzende Bernhard Schweizer die Gäste begrüßen wird. Ausführungen zur Geschichte der Orgelsanierung macht dann Franz-Josef Sailer. Das historisch wertvolle Kircheninstrument werden dann Hans-Georg Vleugels und Organist Fritz Kneer vorstellen.

Fritz Kneer und Fabian Uhlmann werden im Wechsel im Anschluss mehrere Orgelstücke vortragen, so von Johann Sebastian Bach, Joseph Alois Holzmann, Jehan Alain, Jan Hausdorf, Louis Claude Daqin, Carl Phillipp Emmanuel Bach, Luis Zett, Georg Friedrich Händel, Mary Bennet und Henry Purcell.

Dazwischen erläutert Restaurator Hermann Petersohn die restaurierte Orgelfassung und seine Arbeit. Grußworte sprechen dann Pius Rauschmaier für die katholische Kirchengemeinde und Bürgermeister Hartmut Walz für die bürgerliche Gemeinde. Dankesworte allen Helfern, Sponsoren und Förderern der Kirchenorgel entbietet danach Bernhard Schweizer. Zwischen den Darbietungen der Organisten Kneer und Uhlmann ist die Gemeinde zum Adventsliedersingen in Begleitung der neuen Kirchenorgel eingeladen. Mit dem „Andachtsjodler“ von Orgel und Bläserensemble sowie dem „Trumpet Tune und Air“ von Henry Purcell geht die Feier zu Ende.

Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer, die in Begleitung der beiden Westerheimer CDU-Ortsvereinsvorsitzenden Matthias Rehm und Jonas Esterl am Dienstag eine Besichtigungs- und Gesprächstour durch Westerheim machte, zeigte sich beeindruckt von der restaurierten Orgel und der sanierten und renovierten St. Stephanuskirche insgesamt. Sie entbot dem Förderverein großes Lob für die Leistungen und das Engagement in den vergangenen Jahren seit 1991.

An der Wiederherstellung der Kirchenorgel ist Kemmer nicht unbeteiligt. Grund: 62 500 Euro hat der Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligt, um damit die Schäferorgel der Pfarrkirche St. Stephanus zu restaurieren. Und die Initiative dafür stammte von der Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer. Das Geld sei „ein Zeichen der Würdigung“ des Engagements des Fördervereins, sagte sie. Mit rund 170 000 Euro ist die Orgelsanierung in St. Stephanus veranschlagt. Vor allem über Zuschüsse, Spenden und Aktionen wurde diese Summe aufgebracht. Auch die Spendenaktion „100 mal 100“ lief zugunsten der Restaurierung.