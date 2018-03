„Ronja Kemmer ist der Gomez der CDU“

35 Zuhörer sind am Montag zum politischen Fastenessen der CDU ins Rössle nach Westerheim gekommen. Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer gab ihnen dabei die neuesten Informationen aus Berlin, zur musikalischen Unterhaltung spielten die Roten Lederhosen auf.

In seiner Begrüßung ging der Westerheimer CDU-Vorsitzende Matthias Rehm auf die künftige Besetzung der Ausschüsse in der 19. Wahlperiode des Deutschen Bundestages ein. „Unsere Abgeordnete Ronja Kemmer ist künftig Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik, sowie im Ausschuss für Digitale Agenda und als Stellvertreterin im Ausschuss für Wirtschaft und Energie“, freute sich Rehm laut Mitteilung der CDU und meinte, dies seien „wesentliche Zukunftsthemen“, an deren Entwicklungen Kemmer nun mitwirken könne. Kemmer ihrerseits stellte in einem Vortrag heraus, mit welchen Themen die CDU im Koalitionsvertrag ihre „CDU-DNA“ festigen konnte.

Nicht nur im Wahlkampf vor Ort

In seinem Grußwort bedankte sich Westerheims Bürgermeister Hartmut Walz laut Mitteilung für „die engagierte Arbeit der Abgeordneten“, und dass sie nicht nur zu Wahlkampfzeiten nach Westerheim komme, „sondern auch durch zahlreiche Firmenbesuche und andere Veranstaltungen stets präsent ist“.

Nach „stimmungsvoller, musikalischer Unterhaltung und gutem Essen“ übernahm Jonas Esterl die Moderation eines Gesprächsaustausches mit Ronja Kemmer. Gleich die erste Wortmeldung, ein Statement von A. Goll, hob die Bedeutung des Besuchs der gewählten Abgeordneten hervor. „Die Anwesenheit von Frau Kemmer ist für die CDU, wie Mario Gomez für den SV Westerheim.“ Damit bedauerte er aber auch die geringe Zahl an jungen Zuhörern. Er bekam dafür einen kräftigen Applaus.

Weitere Anfragen zur Steuerpolitik, zu Finanzierungsfragen in der Europäischen Union, dem „Brexit“ und zu Griechenland folgten. Weiter ging es im Gespräch mit Ronja Kemmer um „Streitigkeiten in der Landtagsfraktion der CDU“ und um die Finanzierung von Ganztagesbetreuung an Grundschulen und die Digitalisierung von Schulen. Ein wegweisendes Thema des Abends war aber auch die neue Besetzung des Postens des CDU-Generalsekretärs durch Annegret Kramp-Karrenbauer.

Mit dem Hinweis auf eine weitere Veranstaltung des CDU-Ortsverbands, die Fahrt zum Europäischen Parlament am 3. Oktober 2018, und eine Einladung der Bundestagsabgeordneten zu einem musikalischen Auftritt der Roten Lederhosen in Berlin sowie nach weiteren Musik- und Gesangsmelodien endete die Veranstaltung.