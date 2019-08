Rohrbruch in Hauptleitung: Mehr als 1000 Urlauber auf Campingplatz haben kein Wasser

Von Schwäbische Zeitung

Bei Ravensburg ist am Sonntagabend ein Weizenfeld in Brand geraten. Vermutlich waren Mäharbeiten in der Nähe der Ortschaft Taldorf der Auslöser für den Flächenbrand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer habe sich gegen 18 Uhr innerhalb kürzester Zeit auf ein Weizenfeld ausgeweitet. Der Brand betraf demnach eine Fläche von etwa 300 mal 50 Metern. Das entspricht der Größe von etwa zwei Fußballfeldern. Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg samt den umliegenden Abteilungen war mit einem Großaufgebot im Einsatz und konnte den Brand eingrenzen und ...