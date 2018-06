Ring frei für große Boxgala in Westerheim

Neuland betritt die Musikkapelle Westerheim am Freitag, 3. November, auf dem Sellenberg. Dort veranstalten Westerheims Musiker in Zusammenarbeit mit dem Boxverband Baden-Württemberg eine Boxgala. „Wir freuen uns auf den Abend. Wir schlagen gerne mal einen neuen Weg ein und sind offen für Neuland. Die Gäste dürfen sich auf einen unterhaltsamen Abend aus Sport, Musik und Show freuen“, sagt der Vereinsvorsitzende Dietmar Ramminger. Die Vorbereitungen für die Boxkämpfe auf dem Sellen laufen auf Hochtouren.

Dass ein Musikverein eine Boxgala organisiert und präsentiert, das dürfte in Deutschland wohl einmalig sein. In Westerheim wird dies der Fall sein, und zwar am Freitag, 3. November, von 18 Uhr an im Festzelt auf dem Sellenberg. Westerheims Gemeinderäte haben die Veranstaltung einstimmig genehmigt. Bei der Gala werden – wie bereits berichtet – acht Vorbereitungskämpfe zur Internationalen Deutschen Meisterschaft ausgetragen, die gleich am folgenden Wochenende stattfinden. Zudem wird es als Hauptkampf und zum krönenden Abschluss einen Schwergewichtskampf mit dem zweifachen Deutschen Meister Johann Witt geben.

Gemeinsam mit dem Boxverband Baden-Württemberg mit Sitz in Villingen-Schwenningen wird die Musikkapelle Westerheim die Boxgala veranstalten. Vorort auf dem Sellenberg wird Marina Hermann, Geschäftsführerin des Boxverbands Baden-Württemberg, sein. Als Moderator des Abends ist Hermann Czujan aus Straubing/Bayern, der schon viele Boxkämpfer moderiert hat und ein Profi auf dem Gebiet ist. „Der Boxverband war von unserer Idee angetan. Sie unterstützten von Anfang an unser Vorhaben“, erzählt Ramminger.

Alle Regeln des Boxwettbewerbs werden beachtet, vom Wiegen der Sportler bis zur Punkteverteilung. Denn für die Boxer geht es auch darum, Punkte für ihre sportliche Einstufung zu sammeln. Ein erfahrenes Kampfgericht mit Ringrichtern wird deshalb die Wettkämpfe genau verfolgen und Protokoll führen. Selbstverständlich werden auch Arzt und Sanitäter vorsorglich da sein. Vor den Kämpfen muss ein kurzer Gesundheitscheck der Sportler stattfinden.

Die Interessengemeinschaft Fasent (IGF) und der Sportverein Westerheim werden die Musiker unterstützen. Jazztanzgruppen des SVW und die Gardemädchen der IGF werden die Show im Festzelt mitgestalten, sie werden zwischen den acht geplanten Vorbereitungskämpfen und dem Schwergewichtskampf zum Finale die Zuschauer mit Showtanzen erfreuen. Ob sogenannte Nummernmädchen zwischen den einzelnen Runden in den Ring steigen, das ist noch offen. „Mit professioneller Technik wird der Boxring in Szene gesetzt“, erklärt der Vereinsvorsitzende.

Die Musikkapelle Westerheim wird vor, während und nach den Kämpfen aufspielen und für gute Unterhaltung sorgen. Die Musiker werden unter der Leitung von Dirigent Ulrich Allgaier zu einem Boxkampf passende Musik liefern: So werden etwa die Rocky-Soundtracks, rockige Stücke von Bon Jovi, „We are the champions“ von Queen oder „Eye of the Tiger“ von Survivor zu hören sein. Auch DJ van den Heev alias Achim Knupfer ist im Festzelt und legt zur guten Stimmung die passenden Titel auf. „Wir servieren unseren Gästen einen bunten Mix aus Musik, Showtanz, Boxen und auch gutem Essen“, unterstreicht Dietmar Ramminger. Denn die Zuschauer können an Tischen in dem Festzelt Platz nehmen, wo sie bedient werden.

Rund 1000 Sitzplätze wird es in dem beheizten Festzelt geben, in dessen Mitte der Boxring zu finden ist. Das Zelt erhält einen Holzboden. Auch eine Garderobe wird es geben. Der Kartenvorverkauf ist angelaufen, er laufe ganz ordentlich, wie der Vereinsvorsitzende Ramminger sagt. „Wir haben nur ein begrenztes Kartenkontingent. Wer die Boxgala erleben will, der sollte sich rechtzeitig mit Eintrittskarten eindecken“, betont er. „Mit der Boxgala soll die Vereinsgemeinschaft in Westerheim einmal mehr aufleben“, erklärte der Vereinsvorsitzende Dietmar Ramminger und ist dankbar, dass die IGF und der Sportverein die Musikkapelle unterstützen.

Wie ist es nun zu der Boxgala auf dem Sellen gekommen? Da wie im Vorjahr die IGF und Musikkapelle in den Herbstferien ohnehin ein großes Festzelt für ihre Veranstaltungen „IGF meets Bayern“ am 28. Oktober und „Partyfeelings“ am 4. November aufstellen, sollte eine weitere hinzukommen, um das teure Festzelt ausgiebig zu nutzen. Da kam den Musikern um ihren Vorsitzenden die Idee, doch mal eine spektakuläre Boxgala nach Westerheim zu holen. Die Weichen dafür sind nun gut gestellt und die Fäuste können am Freitag, 3. November, auf dem Sellen fliegen.

An diesem Wochenende erholen sich die Musiker nochmals, es steht der Jahresausflug in den Schwarzwald an. Am kommenden Samstag, 30. September, sind sie dann von 18.30 bis 20 Uhr musikalisch gefordert, Stimmungsmusik ins große Bierzelt in der Ulmer Friedrichsau zu bringen, wo das Ulmer Oktoberfest gefeiert wird.

Für die Boxgala der Musikkapelle Westerheim am Freitag, 3. November, von 18 Uhr an im Festzelt auf dem Sellenberg steht nur ein begrenztes Kartenkontingent zur Verfügung. Im Vorverkauf beträgt der Eintritt zwölf Euro. Karten sind ab sofort an folgenden Vorverkauf-Stellen erhältlich: Geflügelhof Rehm in Westerheim, im Freizeitcenter Muskelkater in Feldstetten, bei Stäudle (Benz-Straße) in Laichingen, bei Sport Bauknecht in Böhringen und bei der Soccer Arena in Merklingen. An der Abendkasse, sollte es dann Karten noch geben, kostet die Karte 15 Euro.