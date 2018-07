Richtigstellung: Keine Entweihung der St. Stephanuskirche erfolgt

Eine zur Profanierung (Entweihung) von St. Stephanus bei der Generalversammlung am 10. April 2018 geäußerte Aussage möchte Pfarrer Karl Enderle richtigstellen und seinen Irrtum entschuldigen. Er habe damals irrtümlich von der Profanierung von St. Stephanus gesprochen, ohne vorher nochmals den Sachverhalt genau nachzulesen.

„Das war leichtsinnig von mir. Da habe ich eine falsche Behauptung aufgestellt“, sagt Enderle und bittet um Nachsicht. Dadurch habe er eine lebhafte Diskussion ausgelöst und eine alte Problemlage sei wieder aufgeworfen worden. Seine Wortwahl sei damals unglücklich und zu emotional gewesen, räumt er ein.

Seitens des bischöflichen Ordinariats der Diözese Rottenburg-Stuttgart liege jetzt eine Klarstellung vor, wie Pfarrer Enderle erläutert. Denn in einem Brief von Domkapitular Uwe Scharfenecker vom 13. Juni 2018 heißt es: „Eine Profanierung der ehemaligen Pfarrkirche St. Stephanus durch die Übertragung des Allerheiligsten in die 1975 erbaute Pfarrkirche Christkönig fand kirchenrechtlich gesehen nicht statt.“ Und weiter schreibt Uwe Scharfenecker an die katholische Kirchengemeinde Westerheim: „Kirchen und Altäre können grundsätzlich nur durch ein Dekret des kirchenrechtlich zuständigen Bischofs profaniert werden. Nach Durchsicht der Hauptakten (Schriftgut ab 1972) wurde festgestellt, dass kein Dekret vorliegt.“

St. Stephanus eine geweihte Kirche

Der Domkapitular fasst seine Recherchearbeit so zusammen: „Der Status von St. Stephanus war und ist somit der einer geweihten Kirche.“ Ferner sagt er, dass Entscheidungen des Kirchengemeinderats Christkönig hinsichtlich der Kirche St. Stephanus kirchenrechtlich gesehen verbindlich seien und vom Förderverein akzeptiert werden sollten.

Durch diesen amtlichen Bescheid des bischöflichen Ordinariats sei die Sache geklärt, meint Enderle. Seine irrtümliche Annahme einer Profanierung von St. Stephanus habe damit wenigstens Klarheit geschaffen. Diese habe nie stattgefunden und somit handle es sich bei dem denkmalgeschützten Gebäude nach wie vor um eine Kirche. Doch klar sei, dass sich die Kirchengemeinde zur Christkönigskirche als Haupt- und Pfarrkirche bekennt, was mehrmals vereinbart und niedergeschrieben und auch von Bischof Gebhard Fürst bestätigt worden sei, so Enderle.

Zahlreiche Termine festgelegt

Der Kirchengemeinderat sehe nach wie vor die St. Stephanuskirche als einen Ort, an dem vorwiegend kulturelle Veranstaltungen stattfinden, an dem selbstverständlich aber auch liturgische Feiern möglich sind. Neben kulturellen Veranstaltungen würden eine ganze Reihe von religiösen Feiern in St. Stephanus stattfinden, sie werde in den Ablauf des Kirchenjahrs durchaus eingebunden, betont Pfarrer Enderle und verweist auf folgende Termine, die der Liturgieausschuss des Kirchengemeinderats und der Förderverein am 28. Januar 2016 vereinbart haben:

So ist St. Stephanus die festliche Mitte bei musikalischen Darbietungen beim Weihnachtsmarkt. Eine Eucharistiefeier wird dort am zweiten Weihnachtsfeiertag am Stephanstag gefeiert. Die Kirche bildet die Statio beim Palmsonntagsgottesdienst, das „Allerheiligste wird nach der Feier des Letzten Abendmahls am Gründonnerstag dorthin übertragen und in der Osternacht zurückgeholt.“ Die Gedenkandacht zur Dorfzerstörung Westerheims am 21. April wird dort begangen. Ferner finden dort Maiandachten, Rosenkranzandachten und Rosenkranzgebete sowie kirchliche Trauungen statt, ferner Gottesdienste zu Hochzeitjubiläen und Wortgottesdienstfeiern zu verschiedenen Anlässen. Zudem sei die Kirche der Ort für Konzerte, Ausstellungen und Vorträge, so Pfarrer Karl Enderle.