Rekruten mischen bei Fasnet kräftig mit

In Westerheim gehören die Rekruten zur Fasnet, und das seit zig Jahren. Der jeweilige „Johrgang“, wie man in der Albgemeinde sagt, bringt sich ins närrische Treiben ein. Zu den „Pflichtterminen“ der Jahrgängler gehören das Basteln und Aufstellen der Fasnetshexe und auch deren Verbrennung zum Ende der fünften Jahreszeit sowie die Teilnahme bei den Bürgerbällen der IGF, bei der Maskenprämierung der Musikkapelle und beim Rosenmontagsumzug. Zudem sind sie meist auch beim Fasnentsumzug in Hohenstadt anzutreffen.

Schöne Fasnetsfigur aufgestellt

In diesem Jahr ist der Jahrgang 98/99 um Martin Kneer an der Reihe, sich ins Fasnetsgeschehen von Westerheim einzubringen. Das haben die Rekruten schon zwei Mal bei öffentlichen Veranstaltungen getan: Sie stellten eine schöne, 6,5 Meter hohe Fasnetsfigur beim Haus des Gastes auf und waren beim närrischen Treiben am Maschgerdag in ihrem grünen Outfit mit von der Partie. Fleißig waren die 22 Rekruten des Jahrgangs 98/99, als sie ihr Meisterstück an Hexe geschaffen haben, die noch bis zum Fasnetsdienstag mitten im Ort thront. Rot-schwarz in den Gemeindefarben gekleidet ist die Symbolfigur der Westerheimer Fasnet, die einen großen grauen Rock trägt. Rote Lippen und blaue Augen gehören zum runden Kopf der „Dame“ mit Kopftuch, die allerdings keinen Besen trägt. 35 Meter Stoff haben die Jahrgängler gebraucht, um ihrer Hexe ein schönes Outfit zu gehen.

Auch bei Maskenprämierung dabei

Besucher der Bürgerbälle an diesem Freitag und Samstag sowie der Maskenprämierung der Musikkapelle am Sonntag, 3. März, dürfen gespannt sein, welchen Betrag die Rekruten in diesem Jahr in den Abendprogrammen beisteuern. Die zehn Mädchen und zwölf Jungen des Jahrgangs bereiten sich seit Wochen intensiv auf ihre Auftritte vor und wollen die Gäste in der Narrenhochburg Albhalle mit ihren Einlagen erfreuen, die im Vorfeld ein streng gehütetes Geheimnis bilden. In der Regel sind die Showeinlagen der Rekruten gegen Ende der Bälle angesiedelt. Der Schlachtruf der Rekruten wird sicherlich nicht fehlen. Die Jahreszahlen brüllen sie in der Regel lautstark in den Saal und es darf auch gerne mitgeschrien werden.

Fasnetsblättle kommt heraus

Doch noch in anderer Hinsicht sind die Rekruten sehr aktiv: Sie bringen ein Fasnetsblättle mit vielen Punkten und Kommentaren zum Gemeindegeschehen heraus, sei es zum Rathaus, zum Gemeinderat, zu den Vereinen oder zu einzelnen Personen. Mit vielen Fotos ist das „Blättle“ illustriert, auch mit welchen von den Jahrgänglern selbst. Witze und Humorvolles fehlen auf den 54 Seiten nicht. Nicht nur über Formulierungen in ihren Fasnetsblättle haben die Jugendlichen nachgedacht, sie kamen zudem ins Schwitzen: Denn sie bastelten und werkelten zudem an einem Wagen zu den Fasnetsumzügen in Hohenstadt und Westerheim. Der große Bandwurm mit den Rekruten wird sich am Freitag, 1. März, in Hohenstadt beziehungsweise am Rosenmontag, 4. März, in Westerheim in Bewegung setzen.

Großer Auftritt in der Show

„Wir freuen uns auf das närrische Treiben und die Veranstaltungen. An der Westerheimer Fasnet mitwirken zu können, das bereitet schon Spaß und Freude. Das Vergnügen als Rekrut hat man nur einmal im Leben. Wir fiebern unserem Aufritt entgegen“, erklärt Rekruten-Sprecher Martin Kneer. Schön sei auch die Zusammenarbeit mit den Altersgenossen und das Miteinander bei den vielfältigen Vorbereitungen. „Wir wollen die Gäste der Bürgerbälle mit einem tollen Beitrag unsererseits überraschen“, sagt Martin Kneer weiter. „Wir wollen bei unserem Beitrag Lachtreffer landen. Hoffentlich gelingt dies.“

Viele Beiträge beim Bürgerball

Das will auch die Interessengemeinschaft Fasnet Westerheim, die bei ihren Bürgerbällen am Freitag und Samstag unterhaltsame und witzige Abende in der Albhalle verspricht. Bei dem Unterhaltungsprogramm wirken mit die Schalmeien, die Kinder- und Jugendgarde, die Gardemädchen, die IGF-Sänger, aber auch das Junior-Ballett sowie Stelzen, Schrezen und Hellstera-Male. Büttenrede, Sketche und Schunkelrunden fehlen nicht und nach dem Showprogramm ist lange noch nicht Schluss: Die Gäste dürfen zu den Klängen der Band „Die Partyschwaben“ aus Neuffen tanzen oder zur Bar schreiten und können auch das Fasnetsblättle der Rekruten erwerben.