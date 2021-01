Rekruten des Jahrgangs 2000/2001 haben sechs tolle Fasnetsfiguren gebastelt. Schöne Exemplare in der Ortsmitte. Jahrgängler trotzen dem Coronavirus

„Ein bisschen Fasnet muss schon sein.“ Das haben sich die 25 Rekruten des Jahrgangs 2000/2001 gesagt und dem Corona-Virus getrotzt. Sie haben statt der einen ganz großen Fasnetshexe im Ort gleich sechs aufgestellt. Konform der Corona-Regelungen haben sie sich in den vergangenen Wochen immer zu zweit in verschiedenen Garagen oder Schuppen getroffen, um ihre Fasnetshexen zu zimmern und zu formen.

Die neun Mädchen und 16 Jungs haben sich richtig ins Zeug gelegt und fleißig gewerkelt und geschneidert. Raus gekommen sind gleich sechs schöne und zum Teil recht große Exemplare an Fasnetsfiguren, die um das Haus des Gastes und das Rathaus stehen und die sich wirklich sehen lassen können. Farbenprächtig thronen sie alle im Ortszentrum, sie sollen verkünden, dass in Westerheim jetzt die Narren das Sagen haben und die fünfte Jahreszeit angebrochen ist.

Gelungene Gestalten im Flegga

Eine trägt einen Mundschutz, eine andere hält eine Flasche Asbach in der Hand. Zum Teil haben die Figuren einen ordentlichen „Vorbau“. Eine Damen hat kräftige rote Lippen, einige haben dünne Ärmchen. Auf jeden Fall sie Fasnetshexen sind gelungen und mit buntem Outfit versehen. „Die Tradition der Fasnetsfigur in Westerheim musste einfach aufrecht erhalten werden, Corona her oder hin“, sagt Lena Walter, Sprecherin des Rekrutenjahrgangs 2000/2001. Sie und ihre Sprecherkollegen Fabian Ramminger, Julian Ramminger und Robin Rauschmaier betonen, dass die Figuren in Zweier-Gruppen und über online-Konferenzen entstanden sind.

Teamarbeit beim „Johrgang“

„Alle unsere Altersgenossen haben sich vorbildlich eingebracht“, betont Lena Walter. Doch noch für ein zweites Projekt haben sich die Rekruten in den vergangenen Wochen immer wieder online zusammengefunden: Sie erstellten auch noch ein Fasnetsblättle, in dem sich die Jahrgängler vorstellen. Bis zum Fasnetsdienstag werden die Fasnetshexen im Flegga stehen, dann sollen sie auf dem Sellenberg – vorbehaltlich der Genehmigung durch die Gemeindeverwaltung – verbrannt werden, auch in Zweier- oder Kleingruppen, je nach Lage der Dinge.

Die Rekruten verraten noch, dass sie als „Detektive“ bei den IGF-Bürgerbällen und bei der Maskenprämierung der Musikkapelle aufgetaucht wären. Ihre Kostüme werden aber bis 2022 streng geheim gehalten. Ein bisschen Fasnet wollen sie im nächsten Jahr nachholen, denn sie hoffen, dass sie mit ihrem Fasnetswagen beim Umzug in Hohenstadt und beim Rosenmontagsumzug in Westerheim auftauchen dürfen. „Darüber würden wir uns sehr freuen“, sagt Lena Walter.