Regio TV filmt in Westerheim das Corso „Oldtimer trifft Moderne“

Interessierte sind am Samstag von 11 Uhr an gerne beim Elsterweg 3 in Westerheim willkommen, wo rund 15 edle Raritäten und Unikate aus acht Jahrzehnten Automobilgeschichte vorfahren, bevor diese am Nachmittag gegen 14 Uhr einen Corso bilden und über das Lautertal nach Münsingen fahren.

Der von Astrid und Dietmar Helmers organisierte Corso „Oldtimer trifft Moderne“ wird dort beim Rathaus gegen 17 Uhr eintreffen. Münsingens Bürgermeister Mike Münsing wird die Gäste begrüßen und das Stadtfest eröffnen. Die mobilen „Schmuckstücke“ können vor dem Münsinger Rathaus von 17 bis 19.30 Uhr besichtigt werden. Dietmar Helmers wird die historischen Autos vorstellen. Vorort in Westerheim über die Mittagszeit werden gleich zwei Kamerateams sein: ein Team von Regio TV mit Moderatorin Hanna Schulze und eins von SWR3 aus Ulm mit Moderatorin Annette Schmidt.