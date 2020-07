Regierungspräsident wirbt für`s Lesen

Die Leseclubaktion „Heiß auf Lesen“ wird im Sommer 2020 zum sechsten Mal in öffentlichen Bibliotheken im Regierungsbezirk Tübingen angeboten und auch die Westerheimer Gemeindebücherei ist wieder dabei. Vom 14. Juli bis 26. September können Kinder und Jugendliche sich kostenlos in teilnehmenden Bibliotheken als Clubmitglied anmelden. Die Leseförderaktion für Kinder und Jugendliche von der Grundschule bis ins Teen-Alter soll nicht nur den einfachen Zugang zu den Bibliotheken ermöglichen, es kann auch etwas gewonnen werden.

Ab Montag, den 13. Juli 2020 stellen 176 Bibliotheken in ganz Baden-Württemberg im Rahmen der Aktion „Heiß auf Lesen“ für lesehungrige Kinder und Jugendliche brandneue Bücher mit coolen, spannenden und lustigen Geschichten zum Lesen bereit, heißt es aus dem RP. Im Regierungsbezirk Tübingen sind in diesem Jahr 26 Büchereien von A wie Albstadt bis W wie Westerheim mit dabei.

Da die geplante offizielle Eröffnungsveranstaltung in der neuen Gemeindebücherei in Eningen unter Achalm coronabedingt leider nicht stattfinden kann, wendet sich Regierungspräsident Klaus Tappeser dieses Jahr mit einer Videogrußbotschaft aus dem „Lesegarten“ seines Amtssitzes in Tübingen an alle Lesefans. Die Videobotschaft finden Interessierte auf der Seite des Regierungspräsidiums Tübingen oder auf dem Internetportal Youtube unter dem Suchbegriff: „Heiß auf Lesen“. „Im Mittelpunkt der Aktion steht der Lesespaß“, sagt Klaus Tappeser, Regierungspräsident des Regierungsbezirks Tübingen und Schirmherr der Aktion. „Wir wollen mit „Heiß auf Lesen“ Kinder und Jugendliche für das Lesen außerhalb der Schule begeistern.“

Das Mitmachen ist kinderleicht und kostenlos: Auch wer noch keinen Bibliotheksausweis hat, kann Clubmitglied bei „Heiß auf Lesen“ werden. Anmeldekarten gibt es bereits vor den Ferien in der Gemeindebücherei Westerheim. Mit dem Logbuch als Clubausweis können in den teilnehmenden Bibliotheken alle Bücher ausgeliehen werden, die mit dem „Heiß auf Lesen“-Logo gekennzeichnet sind.

Bei der Rückgabe der Bücher füllen die Clubmitglieder eine der Bewertungskarten im Logbuch aus und unterhalten sich kurz mit jemandem aus dem Bibliotheks-Team über das Buch. Danach wird ein Losabschnitt in die Lostrommel geworfen, so dass bereits ab dem ersten gelesenen Buch die Chance besteht, bei der Verlosung während der Abschlussparty einen Preis zu gewinnen. Alle Clubmitglieder werden zur Abschlussparty eingeladen und haben die Chance, an der Verlosung teilzunehmen. Jedes Clubmitglied erhält ab dem ersten gelesenen Buch eine Urkunde.

Das Lesen in den Ferien gilt hierfür auch in vielen Bibliotheken der anderen Bundesländer. Zur Anerkennung reicht eine Bestätigung der jeweiligen Bibliothek des Urlaubsortes, wenn sie eine Sommerleseaktion anbietet.

„Heiß auf Lesen“ 2020 findet im Regierungsbezirk Tübingen in den Stadt- und Gemeindebibliotheken der folgenden Kommunen statt: Albstadt, Balingen, Biberach, Blaustein, Bodelshausen, Bodnegg, Eningen unter Achalm, Kirchentellinsfurt, Langenau, Lichtenstein, Mössingen, Pfullendorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottenburg am Neckar, Schelklingen, Tettnang, Trochtelfingen, Tübingen, Überlingen, Ulm, Uttenweiler, Wangen im Allgäu, Wannweil und Westerheim.