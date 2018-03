Rasenplatz-Sanierung als neue Aufgabe

Die Sanierung des Sportplatzes will der SV Westerheim anpacken. Dies sei die große Aufgabe und Herausforderung des SVW in diesem Jahr, erklärte der Vereinsvorsitzende Armin Schurr bei der Jahresversammlung im Sportheim. Bei der Versammlung fanden auch Wahlen und Ehrungen zahlreicher langjähriger Mitglieder statt. Insgesamt zog Schurr eine positive Bilanz, zumal der SVW ein lebendiger und aktiver Verein mit vielen engagierten Mitgliedern sei. „Wir können getrost und zuversichtlich in die Zukunft blicken“, meinte er.

Der Vereinsvorsitzende legte zunächst die aktuelle Mitgliederzahl des SVW dar, die zum Jahresende 2017 bei 1242 Mitglieder lag mit 678 männlichen und 564 weiblichen Sportlern. Umgerechnet in Prozentzahlen seien 47 Prozent Frauen und 53 Prozent Männer. In den einzelnen Abteilungen aufgeteilt finden sich an Sporttreibenden: Turnen 582 Personen, Fußball 411 Personen, Schwimmen 146, Ski und Fahrrad 42, Tischtennis, 68 und Volleyball 41.

In den Abteilungen Fußball, Ski und Fahrrad sowie Volleyball musste der Verein leichte Abgänge hinnehmen, in den anderen gab es Zugänge. „Wir sind der größte Verein im Ort“, betonte Schurr mit dem Hinweis, dass das Sporttreiben und Vereinsleben nur dank vieler ehrenamtlicher Helfer funktioniere. Und die würden eine hervorragende Arbeit leisten, sagte er anerkennend.

Seit seinem Bestehen im Mai 1930 habe sich der SV Westerheim von einem reinen Fußballverein zu einem modernen Mehrspartenverein entwickelt. „In sieben Abteilungen werden unterschiedliche Sportarten vom klassischen Mannschaftssport bis zur Sturzprophylaxe angeboten. Vom leistungsorientierten bis zum altersgerechten Sport wird eine enorme Bandbreite abgedeckt“, führte Armin Schurr aus.

Wichtigste Aufgabe in diesem Jahr sei die Sanierung des Rasenspielplatzes. Dafür müsse auch die Drainage ersetzt werden, Wasser-Sammelstellen an der Böschung zum Trainingsplatz sind freizulegen und auszubessern. Sinn mache es in diesem Zusammenhang auch gleich die Beregnungsanlage zu ersetzen, da einige Anschlüsse defekt seien, führte Schurr aus. Entsprechende Anträge für Zuschüsse bei der Gemeinde und beim WLSB seien gestellt. Dies Instandsetzung des Rasenplatzes ist mit 40 000 Euro veranschlagt.

Weitere Aufgaben nannte er: Es gelte eine neue Kühlanlage anzuschaffen, um die alten stromfressenden Kühlschränke zu ersetzen. Im Sportheim seien neue Lampen zu installieren. Außerdem sei an einen barrierefreien Weg vom Schwimmbad zum Sportheim gedacht, ferner an die Installation einer kleinen Fußball-Sprecherkabine in Höhe der Mittelfeldlinie am Rasenplatz, informierte der Vorsitzende und verwies noch kurz auf die neuen Datenschutzrichtlinien für Vereine.

Armin Schurr erinnerte noch an die wichtigsten Veranstaltungen des SVW im vergangenen Jahr, so an das Hobby-Kickturnier mit Sommerfest, den Triathlon, den Jahresausflug nach Stuttgart, das 15. Ägidiusfest auf Egelsee, den Sportlerball, das Schlachtfest mit Übergabe des neuen SVW-Buses sowie die Winterbreak-Party.

Von einem finanziell ordentlichen Geschäftsjahr berichtete der Hauptkassierer Merten Schäfer und wartete mit vielen Zahlen und Fakten zu den umfangreichen Ein- und Ausgaben des SVW auf. „Die Baumaßnahmen sind vorerst abgeschlossen, so dass wir uns im SVW wieder hauptsächlich dem Sportbetrieb widmen können“, sagte Schäfer. Rückläufig seien leider die Einnahmen im Sportheim, aber auch die aus den Veranstaltungen. Deshalb bilde das Spendenaufkommen ein wichtiger Faktor. Das im Jahr 2015 gegründete Projekt „Dein Sportplatz“, bei dem sich Privatpersonen oder Unternehmen symbolisch Sportplatzanteile kaufen können, sei 2017 forciert worden, informierte der Hauptkassierer. Die Aktion soll 15 000 Euro für die Sanierung des Rasenplatzes einbringen.

Kassenprüfer Anton Sailer, der zusammen mit Andreas Walter die Kasse geprüft hatte, bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. „Der Verein steht finanziell auf einem soliden und festen Standbein. Mit der Kasse sind wir voll einverstanden und hoch zufrieden“, unterstrich Sailer mit dem Hinweis, dass die Instandsetzung des Rasenplatzes gut geplant und finanziert sei.

Die turnusgemäßen Wahlen waren von einem Wechsel geprägt, denn nach zwei Jahren Amtszeit als Schriftführerin stellte sich Juliane Badowsky nicht mehr zur Wiederwahl. Das Amt des Schriftführers beim SVW wird Konstantin Grupp übernehmen. Als Vorstandsmitglied bestätigte die Versammlung Achim Wahl. Marko Hascher stellte sich als viertes Vorstandsmitglied zur Verfügung und wurde einstimmig gewählt. Den SVW leitet nun der Vorsitzende Armin Schurr mit den Vorstandkollegen Achim Wahl, Steffi Uhlmann und Marko Hascher. Abteilungsleiter mussten in diesem Jahr nicht bestätigt werden, da alle im Vorfeld erklärt hatten, das Amt weiter auszuführen.

Ein Grußwort an die Versammlung sprach Bürgermeister Hartmut Walz, der auch die Entlastung der Vorstandschaft beantragte. Die Gemeinde werde den SVW weiterhin finanziell und ideell unterstützen, sicherte er zu und sprach von einem „guten und direkten Draht“ vom Rathaus zum SVW. Der Sportverein profitiere von der vom Gemeinderat einstimmig beschlossenen Erhöhung der Jugendforderung von elf auf 15 Euro je Jugendlicher, was unterm Strich 1884 Euro mehr Geld für den SVW bedeute. Walz regte noch an, sich Gedanken über einen möglichen Sportbetrieb im Sportheim zu machen und dadurch den fehlenden Umsatz auszugleichen. Er lobte insgesamt die Arbeit und das Engagement der SVW-Verantwortlichen und die immensen Sportangebote des Vereins. Den Geehrten dankte er für die lange Treue. Den Mitgliedern wünschte er weiterhin viel Freude am Sport.

Dass im SV Westerheim ein reges und aktives Sportleben herrscht und dass etliche Erfolge zu verzeichnen sind, das zeigten die Abteilungsleiter und deren Sprecher in ihren detaillierten Berichten auf: so Jochen Doll und Daniel Volles für die aktiven Fußballer, Alexander Uhlmann und Freddy Wiume für die Fußballjugend, Heinz Göser und Martin König für die AH-Fußballer, Silke Frank und Silvia Oettinger für den Erwachsenensport, Silke Frank und Steffi Uhlmann für das Jugendturnen, Anja Tritschler für die Schwimmer, Manfred Rehm für die Tischtennisspieler und Achim Wahl für die Skifahrer und Radler.