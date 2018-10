Radfahrer bei Römerstein verletzt

Bei einem Unfall bei Römerstein ist ein 27-jähriger Radrennfahrer verletzt worden. Eine 65-jährige Frau aus Römerstein ist am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr mit ihrem Mercedes Benz auf der Kreisstraße 6758 von Grabenstetten in Richtung B 28 unterwegs gewesen. Im Einmündungsbereich hielt die Frau an der Stoppstelle an und wollte nach links auf die B 28 in Richtung Ulm abbiegen. Dabei übersah sie einen 27-jährigen Rennradfahrer, der in Richtung Bad Urach unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer auf die Motorhaube des Autos geschleudert. Er wurde jedoch glücklicher Weise nur leicht an den Beinen und Händen verletzt. Der Radfahrer verzichtete vor Ort auf eine Versorgung seiner Verletzungen und wollte nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 3500 Euro.