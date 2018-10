Probleme und Schönheit Perus erlebt

Philippa von Nathusius und Marianka Rehm aus Westerheim haben ein Jahr im Freiwilligen Dienst in Südamerika verbracht: Philippa in Peru und Marianka in Bolivien. Über ihre Eindrucke, Erfahrungen und Erlebnisse berichten sie am Sonntag, 28. Oktober, um 15 Uhr zu Kaffee und Kuchen in der Marienburg. Dabei zeigen sie viele Fotos von ihrem Aufenthalt in Südamerika.

Die SZ berichtet von ihrem Einsatzeinsatz im Vorfeld des Vortrags – zunächst über den von Philippa von Nathusius in Peru. Die beiden Studentinnen sind sehr dankbar für die Unterstützung, die sie im vergangenen Jahr aus der Heimat erfahren habe, sei es im Gebet, durch das Mitfiebern, das gezeigte Interesse oder eine finanzielle Zuwendung für Projekte in Peru, beziehungsweise Bolivien. Sie hoffen auf viele Besucher am Sonntagnachmittag, bei dem fair gehandelter Kaffee aus Peru ausgeschenkt wird.

Das Jahr nach ihrem Abitur hat Philippa von Nathusius über den Freiwilligen Dienst und die Entsendeorganisation „ecoselva“ in Tingo Maria im Hochland von Peru zugebracht. „Es war ein sehr interessantes und erlebnisreiches Jahr mit vielen Begegnungen“, sagt die 20-Jährige, die jetzt Agrarbiologie an der Hochschule Hohenheim bei Stuttgart studiert. Ihre Sichtweise auf globale Umweltprobleme und die Notwendigkeit eines weltweiten Umweltschutzes sei bei ihr noch weiter gereift. Begreifen müsse man, dass die Menschen sich eine Welt teilen und gemeinsam das Schicksal des Planeten Erde bestimmen.

Schule für Landwirtschaft

Über den Verein „ecoselva“, der sich für den Schutz des Regenwaldes in Südamerika einsetzt, ist die junge Westerheimerin in die Stadt Tingo Maria gekommen, die am Übergang an Anden zum Regenwald und zur Region Huancuo liegt. Dort betreute Philippa von Nathusius an der landwirtschaftlichen Schule „Institucion Educativa agropecuaria“ zahlreiche Schülerinnen und Schüler, deren Eltern in sehr ärmlichen Verhältnissen leben. Das tägliche Brot für die Familie verdienen sie mit Kaffee- und Kakaoanbau oder in Bananenplantagen, ein „karger Lohn für harte Arbeit“, so die 20-Jährige. In der Grundschule unterrichtete sie vor allem Englisch, in den oberen Klasse war sie Assistentin im landwirtschaftlichen Unterricht, bei dem Fragen des Natur- und Umweltschutzes einen Schwerpunkt bildeten. Doch auch praktische Arbeit war angesagt, so etwa das Pflanzen von Tomaten.

„Die Kinder haben mich richtig ins Herz geschlossen, das hat gut getan. Sie zeigten großes Interesse und dankten meinen Einsatz mit viel Lächeln und strahlenden Augen“, erzählt Philippa von Nathusius. Deutschland hätten die Kinder noch nicht gekannt, ihr Heimatland hat sie ihnen dann näher gebracht. Auch Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag in dem Kinderheim „Ninos des los Andes“ gehörten zu ihrer Aufgabe.

Viel Natur genossen

Viel Natur und viele Tiere hätten neben den sehr freundlichen und liebenswürdigen Menschen ihren Aufenthalt in Peru bereichert, berichtet die Westerheimerin weiter: Die herrliche Natur mit vielen Pflanzen und Tieren habe sie sehr genossen, aber auch die Flüsse und die Wasserfälle. Bei Touren sei sie Affen, allerlei Vögeln, vielen exotischen Schmetterlingen und auch Schlangen begegnet; Ausflüge durch Peru hätten ihr die Vielfältigkeit des Landes mit zahlreichen Naturwundern vor Augen geführt, vom Regenwald über das Hochgebirge bis zur Küste. Auf unterschiedliche Mentalitäten, Kulturen und Sprachen sei sie in dem 1,28 Millionen Quadratkilometer großen und fast 32 Millionen Einwohner zählenden Land gestoßen, eine Reise habe sie auch nach Ecuador geführt. Sehr interessant sei die Geschichte der Inkas und der vielen Kulturen in dem südamerikanischen Land mit der Hauptstadt Lima.

Kein fließendes Wasser

Was Philippa von Nathusius in ihrem Einsatzort Tingo Maria gleich auffiel: Es gab kein fließendes Wasser, gebadet und gewaschen wurde im nahegelegenen Fluss. Es gab keine Supermärkte, eingekauft wurde auf Märkten mit viel Obst und „kleinen, leckeren Bananen“. Es fehle noch an Umweltbewusstsein und Mülltrennung. „Es gab kein Müllsystem, der Müll wurde einfach verbrannt oder wild abgelagert“, so die junge Studentin. Auch die Wasserverschmutzung sei aufgrund der Goldminen in den Anden hoch.

Weitere Probleme bildeten die Armut und Arbeitslosigkeit der Landbevölkerung wie auch die Monokulturen in dem Land. Dass die Bezahlung der Lehrer sehr schlecht ist, das habe sie gleich bei ihrer Ankunft im Sommer 2017 erfahren, als sich diese mitten in einem zweimonatigen Streik für bessere Löhne und für eine Jobgarantie befanden.

Für eine bessere Zukunft der Menschen in Peru wolle sie weiter eintreten und sie mit verschiedenen Aktionen von der Ferne aus unterstützen, sagt Philippa von Nathusius. Dazu soll auch der Gemeindenachmittag am Sonntag in der Marienburg beitragen. Sehr wichtig sei, für den Schutz des Regenwaldes in Südamerika einzutreten, was im Interesse der gesamten Menschheit sei.