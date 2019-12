Posaunenchor beendet Jubiläumsjahr mit imposantem Konzert

„Aller guten Dinge sind drei.“ Das haben sich die Verantwortlichen des Posaunenchors Böhringen gesagt, als sie das Jubiläumsjahr 2019 planten. Auf Initiative des Böhringers Wilhelm Länges bildete sich 1919 nach dem Ende des Ersten Weltkriegs der Böhringer Chor. Das wurde gefeiert, im Februar mit dem Konzert des Landesjugendposaunenorchesters und im Juli mit dem Bläsertag des Bezirks. Den Höhepunkt konnten mehr als 400 Besucher am vergangenen Samstag in der Böhringer Turn- und Festhalle erleben. Glänzende Instrumente, bewegende Augen- und Ohrenblicke und selbstverständlich viel Musik. In drei Blöcken verwandelten die Bläserinnen und Bläser die Halle in einen vibrierenden Klangraum.

Als Ehrengäste feierten Bürgermeister Matthias Winter, Ortsvorsteher Albrecht Müller, Bundestagsabgeordneter Michael Donth, Pfarrer Hans-Joachim Baumann und Pfarrer Martin Schultheiß, und die beiden Vorgänger im Dirigat, Ludwig Götz und Dieter Holder, mit.

Auftragskomposition zum Auftakt

Mit der „Böhringer Intrade“, eine Auftragskomposition von Friedrich Veil, wurde die Weite der Alblandschaft zu Beginn des Konzertabends hörbar. Lag in den Gründerjahren des Posaunenchor nicht ähnliches in Luft? Die Menschen hatten genug vom Krieg und wollten endlich wieder die Welt mitgestalten. Die Posaunenchöre laden bis heute die Menschen zu Rückbesinnung auf Gott ein. Musikalisch wurde dies mit den heute eher klassischen Sätzen gestaltet. „Die Sach ist dein Herr Jesu Christ!“, ein Bekenntnis zu dem einen Herrn der christlichen Kirchen war genau so schön anzuhören wie Hillers Choralbearbeitung „Jesus Christus herrscht als König!“. Mitten im Advent schon ein wenig auf Weihnachten sich einzustimmen, dazu trug die Bachsche Interpretation von „Ich steh an deiner Krippen hier“ bei.

Johann Pachelbels weltberühmter Kanon stand Pate für ein gemeinsames Stück von Jungbläsern und Chor. Neuere Literatur lag beim Mittelteil nun auf dem Notenpult der Dirigentin. Seit 2013 leitet Gisela Scheu-Rath den Chor mit großer Hingabe. Das Lied „Vergiss nicht zu danken“ mit einem dynamischen Vorspiel eröffnete den Reigen, bei dem auch das Schlagzeug zum Einsatz kam. Vom Ragtime bis zur modernen Lobpreismusik erstreckte sich das Repertoire. Für die zweijährig stattfindenden Landesposaunentage in Ulm werden immer wieder überraschende Werke erarbeitet. „Hevenu shalom alejchem“, das israelische Friedenslied, wurde siebenstimmig dargeboten. Manche hätten am liebsten mitgetanzt, so meinten einige Besucher am Rande.

Lieblingsstück des Ensembles erklingt

Wer im Posaunenchor in Böhringen spielt, hat ein ganz besonderes Lieblingsstück: „Higland cathedral.“ Mit zarten Glockentönen wird das Stück eröffnet, um dann in einem fulminanten Finale einen emotionalen Klangteppich zu münden. Das Stück war auch eine Liebeserklärung an die „Kathedrale St. Gallus.“ Dass der Mensch etwas Festes braucht, diesen Gedanken nimmt das Lied „Anker in der Zeit“ auf, das der Chor mit weichen, aber bestimmten Harmonien musizierte: „Er (Gott) ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit“, sagte Pfarrer Albrecht Lächele zu dem Stück. Auf diese gute Botschaft hinzuweisen bleibe der Auftrag des Posaunenchors, auch wenn sich manches in den Formen verändert hat.

„Was nicht fehlen darf“ , mit diesem Begriff war der dritte Teil des Konzerts treffend beschrieben. Die drei Sätze „Der Herr ist gut, Nun danket alle Gott und Bleib bei mir Herr“ hinterließen eine tief bewegte Zuhörerschaft. Hier passten die Ehrungen und der Dank der Kirchengemeinde, überbracht durch Pfarrer Albrecht Lächele hervorragend hinein.

„Abendfrieden“ zum Abschluss

Auch die Gewinner des Sudoku-Preisrätsels kamen zu ihrem Recht. Mit einem Potpourri „Abendfrieden“ spielte sich der Chor noch einmal in die Herzen der Zuhörer. Lang anhaltender Beifall war für alle Mitwirkenden an den Instrumenten, aber auch für die emsigen Hände im Hintergrund eine gute Bestätigung ihres Einsatzes. „Die Arbeit der Posaunenchöre geschieht in Württemberg komplett ehrenamtlich und es ist unglaublich schön, wie groß der Einsatz aller Beteiligten in Böhringen ist. Das ist aller Achtung wert. Den nächsten Auftritt werden die Böhringer Bläser beim Christfest haben“, unterstrich Pfarrer Albrecht Lächele.

Ehrungen beim Posaunenchor

Beim Jubiläumsabend ehrte Bezirksposaunenwart Peter Mayer fünf Mitglieder des Chors für jahrzehntelangen Einsatz. Die Brüder Gottfried und Gerhard Müller wurden für 50 Jahre Einsatz im Posaunenchor ausgezeichnet und bekamen die Ehrenurkunde des Posaunenwerks in Württemberg überreicht. Hansmartin Loser, Karin Beck und Annemarie Raiser sind seit 40 Jahren dabei und bekamen die Goldene Nadel angesteckt. Ältere und jüngere sind gemeinsam unterwegs, um „Gott allein die Ehre“ zu geben, wie auf der Rückseite der überaus gelungenen Festschrift zu lesen ist. „Menschen Freude zu bereiten, in der generationsübergreifenden Gemeinschaft zu Hause zu sein und damit Gott die Ehre zu geben, diese drei Ebenen bilden das Herz der Posaunenarbeit“, sagte Bezirksposaunenwart Peter Mayer an die Adresse der Geehrten. Er dankte ihnen für ihren langjährigen Einsatz.