Polizei durchsucht drei Wohnungen

Einige Polizeibeamte sind am Mittwoch in den früheren Morgenstunden in mehreren Fahrzeugen in Westerheim vorgefahren und haben, wie von Bürgern zu erfahren war, zeitgleich angeblich drei Wohnungen durchsucht. Zu dem Einsatz auf der Alb möchte das Polizeipräsidium in Ulm derzeit keine Angaben machen und keine Stellung beziehen, da es sich noch um ein laufendes Ermittlungsverfahren handelt. Polizei-Pressesprecher Joachim Schulz bestätigt den Einsatz, will aber keine Details darlegen. Beschlagnahmtes Beweismaterial werde derzeit noch überprüft und ausgewertet, einige Personen vernommen.

Bei den Wohnungsdurchsuchungen sollen auch Bedienstete des Westerheimer Rathauses eingebunden gewesen sein. Der Einsatz erfolgte am Mittwoch kurz nach 6 Uhr, als mehrere Polizeiwagen im Ort gesichtet wurden, die dann gezielt zu ihren Einsatzstellen im Westen der Gemeinde fuhren. Der Grund der Razzia ist bislang nicht bekannt, nur Spekulationen sind möglich.