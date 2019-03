Pfingstlümmel spenden 500 Euro Hohenstadter Kindern

Geld hatten die Pfingstlümmel bei ihrem Rathaussturm am „Glombiga Doschdeg“ in der Tasche. 500 Euro hatten sie mitgebracht, das sie Bürgermeister Günter Riebort übergaben. Der durfte einen symbolischen Scheck über 500 Euro entgegennehmen, darf allerdings das Geld nicht für sich behalten. Er muss es weiterreichen, was der Schultes auch gerne tut. Die Pfingstlümmel des Hohenstadter Sportvereins (HSV) spendeten jeweils 250 Euro für den Hohenstadter Kindergarten und die Wichtelstube in der Gemeinde, in der die unter dreijährigen Kinder betreut werden. Den Scheck übergab am vergangenen Donnerstag Oberlümmel und Abteilungsleiter Armin Ramminger an Schultes Riebort, der diesen zusammen mit den Kindern gerne entgegennahm. „Die Pfingstlümmel dürfen gerne jedes Jahr am Glombiga zum Rathaussturm kommen, es belagern und Geld mitbringen“, sagte Riebort.