Pfingstlümmel bekommen Zuwachs

Ein Höhepunkt bei den Hohenstadter Pfingstlümmeln steigt an diesem Wochenende. Die Narren um Oberlümmel Armin Ramminger feiern mit ihrer Narrentaufe und dem Narrenbaumstellen den Auftakt der fünften Jahreszeit im Ort. Am Samstag, 19. Januar, von 19 Uhr an startet das närrische Treiben in der Ortsmitte in Hohenstadt im und vor dem Lümmelheim, zu dem die Pfingstlümmel einladen. Zwei neue Mitglieder schließen sich am Samstag der Narrenabteilung im Hohenstadter Sportverein an: Annika Schenkel aus Hohenstadt und Johannes Bosch aus Drackenstein.

Erhalt des Brauchtums

„Eine Narrentaufe ist immer etwas besonderes. Es ist immer schön, neue Hästräger aufnehmen zu dürfen“, erklärt Abteilungsleiter Armin Ramminger, der seit einigen Jahren die Pfingstlümmel aus Hohenstadt leitet. Ihm zur Seite stehen Stellvertreter Tobias Saur, Kassiererin Nadine May, Schriftführer Volker Kröner, Lümmelheimwart Marco Czeschmer, Säckleswart Rebecca Götz, Häswart Jasmin Baumeister und als neuer junger Beisitzer Sebastian Götz. Um die 80 Mitglieder zählt die Narrenabteilung im HSV, deren Aufgabe es ist, das Brauchtum der Fasnet zu pflegen. Die meisten Mitglieder sind aktive Lümmel.

Die Fasnet wird nun am Samstagabend mit der Narrentaufe mit der Aufnahme von Annika Schenkel und Johannes Bosch gefeiert. Anschließend wird zu einer Narrenparty im Lümmelheim eingeladen, eine Guggamusik setzt dabei den musikalischen Akzent und sorgt sicherlich für gute Stimmungsmusik. „Die Narrentaufe bildet traditionsgemäß den Auftakt der Fasnet in Hohenstadt, was durch das Aufstellen des Narrenbaums mit Lümmelfigur deutlich gemacht wird“, erläutert Armin Ramminger, der sich über die begonnene fünfte Jahreszeit freut.

Der Rathaussturm fehlt nicht

Diese dauert etwa drei Wochen länger als im Vorjahr und folglich haben die Pfingstlümmel aus Hohenstadt um die zehn Termine mehr zu bewältigen. Die wichtigsten sind natürlich die im Ort: so die Narrentaufe an diesem Samstag, der Rathaussturm am Glombiga Doschdeg, 28. Januar, sowie der große Fasnetsumzug am Freitag, 1. Februar, der sich um 14 Uhr in Bewegung setzt. Mehr als 1000 Hästräger haben sich bislang für diesen Zug angemeldet und da marschieren in diesem Jahr neben den vielen Narren der Interessengemeinschaft Fasnet Westerheim (IGF) diesmal auch um die 100 Gäste der Narrengesellschaft Oberdischingen erstmals mit. Ein weiterer wichtiger Termin bildet der Talesnarrenumzug mit vielen Fasnetsfreunden aus dem Oberen Filstal, der alle zwei Jahre stattfindet. Dieser wird in diesem Jahr am Fasnetsdienstag, 5. März, in Isny im Allgäu veranstaltet.

Schon groß in Fahrt

„Wir sind schon gut in Stimmung und groß in Fahrt und auch schon fest unterwegs“, berichtet Oberlümmel Ramminger. Seit dem 5. Januar sind die Pfingstlümmel unterwegs. Bislang besuchten sie die Narrentaufe der Leimbergweibla in Gosbach, die Maskentaufe in Schwendi und den Umzug der Hungerberg-Hexen in Münsingen. Am nächsten Freitag, 25. Januar, geht es zum Umzug der Bardabacher Meerbachhexa nach Bartenbach, am Samstag, 26. Januar, zum Nachtumzug der Allmendinger Zigeunergruppe, am Samstag, 2. Februar, zur großen Narrennacht nach Denkendorf und am Sonntag, 3. Februar, zum Umzug der Furchenrutscher nach Rechberghausen. Anzutreffen ist die Hohenstadter Gruppe auch beim ADR-Narrensprung der Dürnach-Hexen am 17. Februar in Laupheim und am Rosenmontagsumzug der Fasnetsgesellschaft am 4. März in Wiesensteig.

Wieder eine Seniorenfasnet

Noch viele weitere Termine haben die Freunde der fünften Jahreszeit aus Hohenstadt in den nächsten Wochen bis zum Aschermittwoch am 6. März zu stemmen. Mit zum Fasnetsprogramm in der Albgemeinde gehört wieder der närrische Seniorennachmittag am Glombiga Doschdeg, den federführend Walter Schwaiger organisiert und zu dem die Pfingstlümmel mit einigen Einlagen beitragen. Schwaiger war lange Chef der Hohenstadter Narrengruppe. Der dreifache Narrenruf „Pfingst – Lümmel“ der Hohenstadter Maskengruppe wird also in den nächsten Wochen lautstark zu hören sein.