„Pferdeschwänze suchen Mitspielerinnen auf dem Fußballplatz“

Unter dem Motto „Wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze“ laden die Fußballerinnen des FC Römerstein und zum Mitmachen und Mitspielen auf dem Fußballplatz ein. Wer Lust hat, beim FC Römerstein die Kickstiefel zu schnüren und Fußball zu spielen, der ist willkommen und eingeladen, am Donnerstag, 4. Juli, bei einem Probetraining auf dem Sportplatz in Donnstetten mitzumachen. Im Anschluss an das gemeinsame Training wird gegrillt und geplaudert.

Da alle Spielerinnen des FC Römerstein Pferdeschwänze als Frisur haben, meinen sie augenzwinkernd mit Blick auf die neuen Mitspielerinnen: „Du musst dir unsere Gesichter und Pferdeschwänze nicht merken, nur was wir wollen, und das ist Fußball spielen.“ Zum Probetraining am 4. Juli dürfen alle Mädchen und Frauen im Alter von acht bis 99 Jahre kommen, heißt es in dem Einladungsschreiben. Und weiter an die Adresse von möglichen Interessentinnen ist zu lesen: „Um weiter im Frauenfußball in Römerstein erfolgreich sein zu können, suchen wir Dich.“

Neben dem Fußballspielen sei ein Ziel der Mannschaft, weiterhin gegen Vorurteile anzutreten. Das sei in der langen Vereinsgeschichte erfolgreich der Fall gewesen. Fragen werden gerne unter Telefon 0152 / 54691908 beantwortet. Weitere Infos gibt es auch im Internet unter www.fc-roemerstein.de.