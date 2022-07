Pfarrer Gekle feiert seinen 90. Geburtstag

Pfarrer Marzell Gekle durfte am 30. Juni an seiner alten Wirkungsstätte in Westerheim im Rahmen eines Festgottesdienstes seinen 90. Geburtstag feiern. Schon der feierliche Einzug in die Christkönigskirche offenbarte den besonderen Anlass: Männer, die vor über 30 Jahren den Ministrantendienst versahen, geleiteten ihren früheren Pfarrer zusammen mit Gemeindepfarrer Karl Enderle unter festlichen Orgelklängen in die Kirche. Begrüßt wurde der Jubilar von Andrea Tritschler, seinem ersten Taufkind in Westerheim, mit den Worten: „Wir sagen Danke für all das Gute, das Sie in unseren Gemeinden bewirkt haben.“

In seiner Predigt zeigte Marzell Gekle, der noch bewundernswert fit dastand, seinen Lebensweg auf. So erinnerte er daran, dass er, obwohl er nie auf die Alb wollte, 32 Jahre seines Priesterlebens hier verbracht hat. Am 16. März 1975 feierte er in Ennabeuren seine Investitur. Bedingt durch den Priestermangel kam dann im Jahre 1984 sogar noch eine weitere Gemeinde dazu: die Pfarrei Westerheim.

Pfarrer Gekle ließ die Zuhörer wissen, dass Pater Josef Kentenich, der Gründer der weltweiten Schönstatt-Bewegung, sein großes Vorbild sei. Er sagte: „Pater Kentenich hat mir in meinem Leben Stütze und Hilfe gegeben. Besonders sein Vorsehungsglaube hat mir über manche Schwierigkeit hinweg geholfen.“

Durch die Predigt und durch den ganzen Gottesdienst zog sich wie ein roter Faden das Hauptanliegen des Seelsorgers, der Wunsch, dass sich wieder mehr junge Menschen von Jesus begeistern lassen und einen geistlichen Beruf wählen.

Die gewählten Vorsitzenden der Kirchengemeinden Ennabeuren und Westerheim fassten am Ende der Feier nochmals zusammen, was den Seelsorger bei seiner Arbeit auf der Alb besonders ausgezeichnet hatte und dankten ihm mit einem Geschenkkorb und einer schön gestalteten Kerze.

Unter den Gottesdienstbesuchern war auch eine langjährige Mitarbeiterin von Marzell Gekle: Gretel Jungbauer war als Mesnerin über viele Jahre hinweg die rechte Hand des Pfarrers. Sie durfte an diesem Tag ebenfalls ihren Geburtstag feiern und bekam von Pfarrer Enderle, der durch den Gottesdienst führte, einen Blumenstrauß überreicht.

Abgeschlossen wurde die festliche und berührende Feier mit dem bekannten Chorsatz „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre“ von Ludwig van Beethoven, vorgetragen von der Chorgemeinschaft, die zur Freude des Jubilars mit feierlichen Weisen am Gottesdienst mitwirkte. Bei einem anschließenden Stehempfang, bestand die Möglichkeit zur Begegnung. Die Jugendkapelle spielte dazu mit flotten Weisen auf.