OKV-Mobil soll auch in Westerheim fahren

Vor allem viele ältere Mitbürger aus Westerheim würden dieses Problem kennen: selbst nicht mehr mobil zu sein. Um auch ihnen Einkaufsfahrten, die Teilnahme an Seniorennachmittagen und andere Unternehmungen zu ermöglichen, sollen gemeinsam mit dem Seniorentreff einige Mobilitätsangebote auf den Weg gebracht werden. Unter anderem ein eigenes OKV-Mobil.

Die Gemeinde Westerheim teilte am Mittwoch mit: Zum einen bestünde die Möglichkeit, für Westerheim ein eigenes OKV (Ortskrankenpflegeverein)-Mobil anzuschaffen. Dieses übernehme vor allem Fahrten zu medizinischen Einrichtungen und Hol- und Bringdienste zur Kurzzeitpflege und zu Rehabilitationseinrichtungen. Außerdem werden auf Anfrage Sonderfahrten unternommen und gegebenenfalls auch Fahrten zu Seniorennachmittagen. Das Fahrzeug kann zudem auch an OKV-Mitglieder sowie soziale und kirchliche Einrichtungen (am Wochenende und an Feiertagen) vermietet werden.

Hierfür würden jetzt mindestens sechs bis acht ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer benötigt, die das Westerheimer OKV-Mobil steuern. Zudem kam die Idee auf, Fahrer zu suchen, die sich vorstellen können, mit ihrem eigenen Auto Fahrten zu unternehmen.

Wenn Sie sich vorstellen können, das Westerheim OKV-Mobil zu fahren oder mit ihrem eigenen Fahrzeug zu fahren, bitte Rückmeldung an Frau Oberacker; Telefon 07333 / 966614 oder E-Mail:

oberacker@westerheim.de