Ohne Fahrerlaubnis am Steuer unterwegs

Ein älterer Autofahrer ist einer Frau am Montagabend aufgefallen, die die Polizei informierte. Er fuhr angeblich in Schlangenlinien und ohne Licht. Wie sich später herausstellte, war der Senior ohne Führerschein bei Westerheim unterwegs. Gegen 20 Uhr fiel einer Frau zwischen Laichingen und Westerheim ein Opel-Fahrer auf. Der sei ohne Licht gefahren und immer wieder auf die linke Spur gekommen, sagte die Frau später der Polizei. Sie blieb hinter ihm und sicherte ihn ab. In Westerheim kontrollierte die Polizei den mutmaßlichen Fahrer. Ihm war die Fahrerlaubnis bereits vor knapp zwei Jahren entzogen worden. Weil der Senior uneinsichtig war und auch schon einen Unfall gebaut haben, soll behielt die Polizei den Autoschlüssel. Neben einer Strafanzeige setzt sie sich auch mit der Behörde in Verbindung. Diese prüft dann, ob das Auto eingezogen werden kann.