Nur geringes Interesse am Austausch mit Flüchtlingen

Immer wieder öffnet sich die Tür zum evangelischen Gemeindehaus in Westerheim. Dorthin hatten die evangelische sowie katholische Kirchengemeinde sowie der Asylkreis zu einem Kennen-Lern-Café am Sonntag eingeladen. Das Motto: „Lernen Sie unsere Flüchtlinge kennen.“ Das Ganze hatte nur einen Haken. Lediglich zwei interessierte Bürger kamen zu jenen hinzu, die bereits in den Kirchengemeinden oder im Asylkreis tätig sind und im häufigen Kontakt mit den Asylbewerbern stehen.

Das sind Leute, die seit drei Jahren hier leben und integriert sind, jetzt plötzlich kriminalisiert werden. Annedore Hohensteiner

Die Idee entstand, nachdem sich im Ort Widerstand gegen Container geregt hatte, die zentrumsnah aufgestellt und in denen dann sieben Flüchtlinge und eine Familie unterkommen sollen. Pfarrerin Annedore Hohensteiner kann die Aufregung nicht verstehen. „Das sind Leute, die seit drei Jahren hier leben und integriert sind, jetzt plötzlich kriminalisiert werden. Dass plötzlich solche Vorbehalte aufkamen, hat mich erschrocken“, sagt sie. Klimawandel, Rohstoffausbeute, Krieg: Das Thema der Flucht werde auch künftig bleiben. Generationen seien betroffen. „Das hier steht doch in gar keinem Verhältnis“, sagt sie und meint damit, dass in der Gemeinde Westerheim 35 Flüchtlinge ein neues Zuhause gefunden haben obwohl das Leid so groß ist. Dennoch wisse sie: Nicht alle können aufgenommen werden.

Ausreichend Kennenlern-Möglichkeiten

Die Kirchengemeinde sei aber auch noch aus einem anderen Grund gerne bereit gewesen, die Räumlichkeiten für das Begegnungstreffen bereitzustellen. „In dem Brief wurden wir – also der Standort des evangelischen Gemeindezentrums – einfach mit erwähnt. Das ist so negativ rausgekommen und völlig falsch. Was sollten wir dagegen haben, wenn in der Nähe Flüchtlinge wohnen?“, fragt sie und beantwortet die Frage gleich selbst: nichts. Das Begegnungstreffen sei ein gutes Angebot, aber nicht das einzige. Hohensteiner betont, dass es solche Kennenlern-Möglichkeiten regelmäßig durch das Asyl-Café gegeben hätte. Sie freute sich auf „einen fröhlichen und kommunikativen Nachmittag“, sagt Hohensteiner bei der Begrüßung.

Sprechen über den Alltag

Inder, Syrer, Afrikaner: „Auch für die Flüchtlinge war es wichtig, zu kommen. Sie waren schon geknickt über die Reaktionen“, erzählt Hermann W. Tappe vom Asylkreis. In der kleinen Runde fühlen sich alle wohl. Begrüßt wird sich per Handschlag. Die jüngsten Teilnehmer gehen zielstrebig auf die Krippenfiguren zu und malen, die Erwachsenen plaudern bei Kaffee und Kuchen. Da geht es um den Sprachkurs, Erlebnisse im Ausbildungsbetrieb oder auch um das bevorstehende Weihnachtsfest. Es sind alltägliche Dinge, die besprochen werden – gemeinsam. „Ich wünsche mir, dass man dabei die Menschlichkeit entdeckt und auch realisiert, dass die Leute gut integriert sind“, so Hohensteiner.