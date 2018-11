Nikolaus schneit in Hohenstadt vorbei

Ein Weihnachtsmarkt mit rund zehn Ständen öffnet am Samstag, 1. Dezember, auf dem Hohenstadter Gemeindedorfplatz seine Pforten für Gäste. Der Weihnachtsmarkt findet von 15 bis 21 Uhr statt. An rund zehn Ständen können verschiedene Weihnachtsartikel wie Holzfiguren, Weihnachtsdekoration, Gestricktes, Genähtes oder Kräuterprodukte erworben werden.

Die Hohenstadter Vereine werden sich um die kulinarische Versorgung der Besucher kümmern. Es werden Suppen, Steaks, Rote, Feuerwurst, Waffeln, Pommes, verschiedene Getränke „und natürlich“ Glühwein angeboten, heißt es in der Mitteilung. Im „Lümmelheim“ gibt es ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen. Beim Stand des Kindergartens und der Wichtelstube kann man sich an einer Plinko-Nagelwand beweisen und an einem Glücksrad für Kinder können schöne Preise gewonnen werden. Weihnachtslieder tragen der Hohenstadter Kirchenchor und die Musikkapelle Westerheim vor. Von 15 bis 17 Uhr können Kinder im Kindergarten basteln. Und um 17 Uhr schneit auch noch der Nikolaus vorbei.