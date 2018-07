Nikolaus kommt in der Chaise angefahren

Zum zweiten Adventswochenende gehört in Westerheim der Weihnachtsmarkt. Rund um St. Stephanus und auf dem Rathausvorplatz findet am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Dezember, der 14. Westerheimer Weihnachtsmarkt statt. 26 Teilnehmer bieten Weihnachts- und Bastelartikel, aber auch leckere Speisen.

Neu ist in diesem Jahr der musikalische Auftritt der "Florenteenies", wie sich der neu gegründete Nachwuchs des Spielmannzugs der Freiwilligen Feuerwehr Westerheim nennt. Die Kinder und Jugendlichen des Spielmannszugs werden unter Leitung von Cornelia Ascher und Tobias Kneer die Gäste mit einigen Musikstücken erfreuen. Die Klassen 1a und 3a der Schule am Sellenberg tragen unter der Leitung der stellvertretenden Schulleiterin Ulrike Rockstroh einige Nikolausgedichte vor. Auch die Gemeindebücherei ist während des Weihnachtsmarkts geöffnet, dort kann erstmals eine Bilderausstellung von Margarethe Graf aus Westerheim angeschaut werden.

In der Bücherei gibt es jede Menge Angebote für die kleineren Gäste. Während die Eltern an den Ständen entlang schlendern können, dürfen sich die Kinder in der Bücherei aufwärmen und dabei Krippenfiguren anmalen, an einem Weihnachtsrätsel teilnehmen oder einer spannenden Bilderbuchgeschichte lauschen. Wer lieber etwas basteln will, kann dies im Untergeschoss der Bücherei tun. Der Bastelkurs wird von Bettina Ruff geleitet.

Viele Lieder werden erklingen

Zum Rahmenprogramm des Weihnachtsmarkts tragen ferner die Chorgemeinschaft "Eintracht" Westerheim und die Gruppe Vox unter Leitung von Fritz Kneer bei, ebenso der Kinderchor des Vereins mit ihrer Dirigentin Miriam Schaude. Die "Piccolini" singen adventliche und weihnachtliche Weisen. Für eine festliche Musik sorgen ferner die Musikkapelle mit Uli Stoll an der Spitze und die Seniorenkapelle Westerheim unter dem Dirigat von Gregor Baumann. Auch die Musikanten der Jugendkapelle greifen zu den Instrumenten und tragen weihnachtliche Weisen vor. Nicht fehlen werden beim Weihnachtsmarkt St. Nikolaus und sein Knecht Ruprecht, die am Samstag und Sonntag mit der Kutsche vorfahren und wohl so manches Kind beschenken werden.

"An einem Schafstall und einer Weihnachtskrippe oder beim Besuch des Nikolauses erfreuen sich nicht nur die Kinder", sagt Bürgermeister Hartmut Walz und ist froh, dass 26 Teilnehmer bei dem weihnachtlichen Markttreiben dabei sind und den Besuchern schön dekorierte Marktstände mit einem vielseitigen Warensortiment bieten. "Ein einzigartiges Flair aus Weihnachtsmusik, Glühweinduft und einem bunten Programm bereitet sicherlich allen Gästen viel Freude", ergänzt Walz und hofft auf viele Besucher aus allen Himmelsrichtungen.

An einigen Verzehrständen können sich die Gäste stärken, sei es mit Roten, Schupfnudeln, Gebäck, Lebkuchen oder Punsch und Glühwein.