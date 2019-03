Niederlage gegen SSV Ulm: Westerheimer B-Junioren verschlafen die ersten 30 Minuten

Schönstes Fußballwetter an der Ulmer Donau am Sonntag: Die B-Junioren des SV Westerheim waren zu Gast beim SSV Ulm 1846 Fußball II. Das Team von der Alb hatte sich für diese Verbandsstaffel-Partie einiges vorgenommen und wollten auf jeden Fall Punkte mit nach Hause bringen. Die aktuelle Lage bei den Spatzen sei nach Ansicht des SVW nicht optimal. Sie rutschten auf einen Abstiegsplatz, da der FC Wangen am Tag zuvor gegen den VfB Friedrichshafen deutlich gewonnen hat.

Um kurz nach 11 Uhr wurde die Partie angepfiffen. Die Ulmer legten gleich aggressiv los und setzten die Gäste gekonnt unter Druck. Der SVW war zu sehr beeindruckt, stand zu weit weg von den Gegenspielern und war nicht konsequent genug im Zweikampf. SSV-Spieler Leon Agaj hatte seinen großen Tag und bescherte den Spatzen mit einer überragenden Leistung durch einen lupenreinen Hattrick eine 3:0-Führung nach 30 Minuten (6./27./30.).

Was ging nun in den Köpfen der Westerheimer vor? Mit der Einwechslung von Sebastian Göser bekamen die Jungs von der Alb wieder etwas mehr Sicherheit im Spiel. In der 32. Minute versenkte Göser einen Eckball per Kopf zum 3:1. Der SVW kam fortan wieder besser ins Spiel. Fünf Minuten später setzte sich Hannes Walter auf der linken Seite gegen drei Ulmer durch und brachte die Flanke vor das Tor, wo Tim Rauschmaier ebenfalls per Kopf zum 2:3-Anschlusstreffer einnetzte (37.). Der SV Westerheim war wieder im Spiel. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Der erste Durchgang hatte viel Kraft gekostet, aber beide Teams hatten ihr Ziel vor Augen. Die Heimmannschaft brauchte dringend drei Punkte und die Gäste wollten nicht verlieren. Das Spiel war sehr schnell, von vielen Zweikämpfen gezeichnet und beide Seiten hatten noch Möglichkeiten auf ein Tor. Der SVW hatte dabei etwas mehr vom Spiel und die besseren Chancen zum Abschluss. Zählbares sprang aber nicht mehr heraus. Wieder mussten die Westerheimer mit einer Niederlage gegen den SSV Ulm 1846 auskommen.

„Diese Niederlage müssen wir uns aber selbst auf die Fahne schreiben, da das Team in den ersten 30 Minuten einfach zu passiv war. Nun heißt es, einen Tag darüber nachgrübeln und dann wieder in der kommenden Woche hart im Training arbeiten, um diese Fehler im nächsten Spiel gegen die Ravensburger abzustellen“, bilanziert SVW-Trainer Jens Füller die Partie.