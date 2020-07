Neues Feldkreuz steht bei Lindenbäumen unterhalb von Sattenlehen

So ruhig wie das gesamte „Rutenfestwochende“ ist auch die Kundgebung von Gegnern der Corona-Maßnahmen am Sonntag in Ravensburg verlaufen. An die 3000 Zuhörer verfolgten am frühen Abend die Beiträge während der sogenannten „Querdenken-Demo“. Die Stadt hätte die Veranstaltung gerne an diesem Termin verboten, weil sie gleichzeitig größere Feiern in der Innenstadt aus Sorge um steigende Infektionen untersagt hatte. Am Ende kamen weniger als die von den Organisatoren erwarteten 4000 Teilnehmer.