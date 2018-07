Neuer Pächter für Westerheims Albhalle

Die Gemeinde Westerheim hat für die Gaststätte der Albhalle einen Pächter gefunden. Apostolos Gargavanis aus Laichingen übernimmt die seit Ende März zur Verpachtung ausgeschriebene Wirtschaft am Beurer Weg. Die Wiedereröffnung plant der Grieche für den 5. September. Er ist seit sieben Jahren der Koch und Betreiber des Laichinger Restaurants Ochsens, das er von seinen Eltern übernommen hat. „Ich freue mich auf Westerheim und viele Begegnungen“, erklärt der 36-Jährige.

Apostolos Gargavanis übernimmt die Gaststätte von Michel Mirtsidis, der Mitte März nach 27 Jahren in den Ruhestand ging, wenn auch „schweren Herzens“, wie er damals sagte. Seitdem war die Gemeinde Westerheim als Eigentümerin der Albhalle und der Gaststätte auf der Suche nach einem Nachfolger für Gastwirt Michel Mirtsidis.

Froh, einen neuen Küchenchef präsentieren zu können

Bürgermeister Hartmut Walz ist froh, jetzt einen neuen Küchenchef präsentieren zu können. „Ich freue mich, dass der gastronomische Betrieb weitergeht und wir mit Apostolos Gargavanis einen geeigneten Nachfolger gefunden haben“, sagt Walz und betont, dass die Gaststätte einfach zur Albhalle gehört. Das sei beim Bau der Sport- und Mehrzweckhalle so gewollt gewesen.

In der vergangenen Woche hat Apostolos Gargavanis einen Pachtvertrag mit der Gemeinde Westerheim unterschrieben, der auf der Basis des früheren erstellt wurde. An den alten Spielregeln werde dabei festgehalten, sagt Bürgermeister Walz: Bei Vereinsveranstaltungen dürfen die Vereine Bier und alkoholfreie Getränke nebst Spirituosen verkaufen, der Pächter übernimmt das Essen und den Weinausschank. „Der Pächter muss am Hallenbetrieb und bei den Veranstaltungen partizipieren können“, betont Walz.

Weiteres Personal einstellen

„Es ist schön, jetzt auch einen gastronomischen Betrieb im Biosphärengebiet zu haben“, sagt Apostolos Gargavanis und will seine Gäste in Westerheim mit derselben guten Qualität wie in Laichingen und mit einem ähnlich gelagerten Speiseplan verwöhnen. Den Wünschen der Kundschaft werde er Rechnung tragen. Weiteres Personal werde er einstellen, auch einen weiteren Koch, um beide Gaststätten parallel und zur Zufriedenheit der Gäste führen zu können. Er lobt die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung, so mit Sandra Haag und Winfried Baumeister wie auch mit Bürgermeister Walz.

Bis zur Wiedereröffnung am 5. September werde die Gaststätte der Albhalle renoviert und die Technik auf Vordermann gebracht, auch an neue Möblierung ist gedacht, informierte Baumeister. Die Halle selbst sei in den vergangenen Jahren auf Vordermann gebracht und brandschutztechnisch ertüchtigt worden, so dass Festen und Veranstaltungen in der Halle jetzt nichts mehr im Weg stehe, so Walz. Auch der neue Pächter könne sie jetzt mit weiterem Leben füllen und für sie werben. Sandra Haag, seitens der Gemeinde zuständig für die Albhalle, lässt noch wissen, dass im vergangenen Jahr die Kegelbahnen für 7000 Euro saniert wurden und Kegeln während der Übergangszeit möglich war, was sehr angenommen wurde.

Die Kegelgruppen möchte Apostolos Gargavanis in den nächsten Wochen kennenlernen, aber auch viele Westerheimer Bürger. Er lädt schon heute zum Wiedereröffnungsfest am 5. September ein.

Mehr entdecken: Westerheimer Albhalle weiter ohne Pächter