Neuer Hüter des Heiligtums Ave Maria

Es ist ein neuer Lebensabschnitt für Pfarrer Hans Georg Schmolke: Zum 1. Juli wird er die Leitung von Ave Maria als Wallfahrtsrektor übernehmen. „Als ich in Stuttgart erzählte, dass ich nach Ave gehe, sagten alle ,Da war ich auch schon.‘ Jedem, mit dem ich gesprochen habe, ist Ave bekannt, jeder hat den Wallfahrtsort positiv in Erinnerung“, betont er. Sogar sein evangelischer Pfarrkollege in Stuttgart habe geschwärmt: „Dieser Ort hat eine spirituelle Tiefe“, erzählt Schmolke und ergänzt verschmitzt: „Und das muss ich mir von einem evangelischen Pfarrer sagen lassen“. Andererseits: „Wenn er es sagt – dann muss tatsächlich was dran sein.“

Pfarrer Schmolke ist ein gut gelaunter, sympathischer Mensch, dem auch der eine oder andere lockere Spruch von den Lippen kommt. Der 65-Jährige, der bisher noch die Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Ost betreut, freut sich auf die neue Herausforderung, die ihm bevorsteht. Nach Ave zu wechseln, sei für ihn aber auch ein Schritt ins Ungewisse, ein Schritt von der Großstadt in die ländliche Gegend im Oberen Filstal, in die Stille des Klosters und der Wallfahrtskirche bei Deggingen.

Ort der Ruhe und Besinnung

Ein Ort der Ruhe und Besinnung, ein Ort mit geistlicher Ausstrahlung: Das ist Ave für Pfarrer Schmolke. Bei „ganz vielen Menschen“ existiere die Sehnsucht nach einem solchen Ort, weiß er. Deshalb steht für ihn fest, dass es nach dem Wegzug der Kapuziner-Mönche dort weitergehen muss. „Einen solchen Ort kann man nicht schließen. Er verbindet die Menschen, auch über Deggingen hinaus“, betont der Pfarrer, wobei er sich selbst bescheiden als Zwischenlösung bezeichnet: „Mittelfristig wird eine Gemeinschaft gesucht, die hier lebt“.

Mönchszellen werden zu einer Wohnung

Doch bevor dies soweit ist, wirkt Pfarrer Schmolke in Ave – Ende Juni zieht er mit seiner Pfarrhaushälterin in die eigens umgebauten Räume ein. Wie berichtet, wurde eine knappe Million Euro in die Hand genommen; mehrere frühere Mönchszellen wurden miteinander verbunden, so dass eine Wohnung für den neuen Wallfahrtsrektor entstand. „Wegen mir hätte man nichts umbauen müssen“, verdeutlicht Pfarrer Schmolke, der auch seine Haustiere – drei Hühner - mitbringt. Doch die Räume seien wohl sowieso renovierungsbedürftig gewesen; auch die Heizung habe man austauschen müssen.

Zusammen mit zwei Geschwisterkindern war Hans Georg Schmolke in Esslingen aufgewachsen. Dort besuchte er die Volks- und danach die Handelsschule. Anschließend absolvierte er eine Ausbildung zum Krankenpfleger in den Städtischen Kliniken Stuttgart in Bad Cannstatt. Nach der Bundeswehrzeit arbeitete er im Esslinger Krankenhaus als Pfleger. Schließlich machte er an einem humanistischen Gymnasium in Cannstatt das Abitur und entschied sich für das Theologie-Studium.

„Menschen tief begleiten“

„Die äußere Pflege ist gut und wichtig, aber mir fehlte noch etwas“, erzählt er. Sein Anliegen war, Menschen im tieferen Sinne zu begleiten. Krankenpflege und Seelsorge: Dies bedeutete für ihn die ideale Kombination. So studierte Schmolke acht Semester in Tübingen und zwei in Rom. Es folgte das Priesterseminar in Rottenburg am Neckar, die Weihe zum Diakon und ein Jahr Praxis als Diakon in Horb.

Im Anschluss ging es zurück zum Priesterseminar zur Vorbereitung auf die Priesterweihe, die im Juni 1986 erfolgte. „Dann hat man mich aufs Volk losgelassen“ – wieder so ein Spruch, den Pfarrer Schmolke augenzwinkernd von sich gibt. Kurze Zeit war er in Münsingen als Priester tätig, bevor er nach Tettnang und nach Tuttlingen kam und schließlich zum Pfarrer ernannt wurde. Die erste Pfarrstelle erhielt er in Eningen unter Achalm bei Reutlingen, wo er als Gemeindepfarrer und Krankenhausseelsorger wirkte. Sechs Jahre blieb er dort, dann ging es für zehn Jahre zur Kirchengemeinde St. Moriz in Rottenburg. Sein Weg führte ihn weiter in den Heilbronner Stadtteil Böckingen, wo er sechs Jahre lang als Pfarrvikar und Krankenhausseelsorger tätig war. Anschließend war er zehn Jahre lang Pfarrer der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Ost.

Unfall im Haushalt

Jetzt also Ave Maria Degginen – wobei zunächst ungewiss war, ob Pfarrer Schmolke diesen weiteren Lebensabschnitt überhaupt wagen kann. Denn nach einem Unfall im Haushalt, bei dem er sich den Kopf heftig angeschlagen hatte, verlor er kurzzeitig das Gedächtnis. „Blut hatte das Hirn auf die Seite gedrängt und man musste bei einer Operation meinen Schädel öffnen“, erzählt Pfarrer Schmolke. „Danach wusste ich meinen Namen nicht mehr oder wo ich wohne – ich wusste gar nichts mehr.“ Auch mit dem Geradeausgehen war es schwierig. Doch relativ schnell trat Besserung ein, und auch die Erinnerungen kamen zurück.

„Eine Fügung Gottes“

„Das war eine Erfahrung, die durch Mark und Bein ging. Jetzt kann ich sagen: Ich fühle mich gesundheitlich gut. Es ist eine Fügung Gottes, dass er mir noch eine Chance gibt und dass ich auf meine alten Tage noch wechseln kann“, sagt Pfarrer Schmolke. Bildlich gesprochen, sei sein Hirn mit frischem Wind „durchgepustet“ worden, er habe nun neue Energie und sei offen für Neues. Die Stelle in Ave Maria Deggingen sei etwas ganz anderes als Gemeindepfarrer zu sein, betont Pfarrer Schmolke: „Ich möchte Hüter dieses Heiligtums sein. Es ist mir ein Anliegen, dass dieser spirituelle Ort erhalten bleibt.“